Weltweite Nachfrage nach Erdöl steigt an

(AFP/jcw) – Die Nachfrage nach Öl steigt wieder an. Im letzten Quartal 2022 übertraf die Nachfrage das Niveau von vor der Pandemie, berichtete am Dienstag die Organisation Erdöl exportierender Länder Opec. In besagtem Zeitraum lag die weltweite Nachfrage bei 101,17 Millionen Barrel pro Tag und damit über dem Wert von 2019 (99,76 Millionen Barrel pro Tag).

Während der Pandemie war die Öl-Nachfrage stark zurückgegangen, auf 90,98 Millionen Barrel pro Tag im Jahr 2020. 2021 erholte sich dann die Nachfrage und stieg wieder auf 97,01 Millionen Barrel pro Tag an.

Für das laufende Jahr geht die Opec von einem sehr leichten Anstieg bei der Nachfrage aus, auf 101,87 Millionen Barrel am Tag.

Hauptsächlich verantwortlich hierfür seien Staaten, die nicht der OECD angehören wie China oder Länder aus Asien oder dem Mittleren Osten.

In China ziehe das Ende der Null-Covid-Politik einen Anstieg bei der Nachfrage nach Öl nach sich, so die Opec.

In den entwickelten Ländern der OECD werde dagegen 2023 die steigende Nachfrage nach Öl gegenüber 2022 rückläufig sein, schätzt die OECD. Sie geht von einem Anstieg von 0,4 Millionen Barrel am Tag aus. 2022 belief dieser sich noch auf 1,3 Millionen Barrel am Tag.

