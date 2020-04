Ökonomen rechnen trotz Riesenhilfen nicht mit Inflation

Corona-Krise: Luxemburg begibt Anleihe in Höhe von 2,5 Milliarden Euro

Am letzten Samstag wurde das Gesetz gestimmt, schon am Dienstag machte der Staat Nägel mit Köpfen. Am Kapitalmarkt lieh er sich mittels einer Anleihe 2,5 Milliarden Euro. Die Investoren griffen in kurzer Zeit zu.