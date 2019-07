Ein Markt, der rasant wächst: Graphen-Nanoröhrchen gelten als Wundermaterial. Doch der Bau einer Fabrik in Luxemburg verzögert sich.

Wirtschaft 4 Min.

Ocsial hält an Differdingen fest

Konstantin Notman, wie sieht es mit dem Bau der Fabrik in Luxemburg aus? Gibt es Hindernisse?



Hindernisse kann man es nicht nennen. Wir sind vollkommen zuversichtlich, dass wir das umsetzen, was wir angekündigt haben und hier nicht nur eine Produktionsstätte, sondern auch ein großes Forschungs- und Entwicklungscenter errichten. Um Ihnen eine Vorstellung davon zu geben: unser Plan für das R&D-Zentrum umfasst ein Areal von 4 000 Quadratmetern.



Wir arbeiten mit allen zuständigen Stellen zusammen und verwenden viel Zeit darauf. Auch Geld, denn bislang haben wir schon sechs Millionen Euro in dieses Projekt investiert, sei es für geologische Studien und dafür, das Vorhaben in Übereinstimmung mit den örtlichen Umweltvorschriften umzusetzen.



15 Prozent leichter und mehr Haftung auf dem Asphalt: Ein Reifen mit Graphen-Nanoröhrchen von Ocsial. Foto: Steve Eastwood

Aber Sie haben recht, der Plan hat sich verzögert. Wie es jetzt aussieht, werden wir mit der Produktion erst 2022 anfangen können.



Warum diese Verzögerung?



Sie ist einfach zu erklären. Wir erhielten, je konkreter das Projekt wurde, mehr und mehr Anforderungen von lokalen Behörden und Verwaltungen, demzufolge mussten wir auch außerplanmäßig mehr Geld investieren, zum Beispiel für eine Umweltverträglichkeitsstudie.



Das ist eine sehr tiefgreifende Studie, die etwa sechs, sieben Monate braucht. Es gab natürlich auch die eine oder andere Überraschung, mit der wir nicht gerechnet hatten, dazu gehören Fledermaus-Korridore, die unser Areal haben muss.



Ärgert Sie das?



Hat man einen Plan und kann ihn nicht umsetzen wie man es vorhatte, ist das immer ärgerlich, sei es im Privatleben oder im Geschäftsleben. Aber wir hatten auch keine Illusionen, dass der Bau einer Fabrik nun sehr einfach werden würde. Und wir haben sicherlich den Fehler gemacht, nicht mit der örtlichen Bevölkerung in Kontakt getreten zu sein und ihr zu erklären, was wir tun.



Was genau stellen Sie her?



Hier in unserer kleinen Ausstellung sehen Sie ein paar Produkte, die unsere Kunden aus unseren Nanoröhrchen herstellen. Das Grundmaterial, die Nanoröhrchen, ist ein graues und schwarzes Pulver. Dieses ist ein sehr einzigartiges Material. Es kann anderen Produkten beigemischt werden und ändert deren Eigenschaften.

In der Öl- und Gasindustrie zum Beispiel, wo alles antistatisch sein muss, ist einer der besten Wege dazu unsere Nanoröhrchen, wozu nur kleinste Mengen reichen. Die mechanische Eigenschaften des Ursprungsmaterials gehen dadurch nicht verloren. Oder im Bauwesen.

Eine neue Generation von Armierungsstäben und -körben aus Fieberglas. Verglichen mit Stahl, der normalerweise für die Bewehrung benutzt wird, haben diese Fieberglasarmierungen eine nahezu unbegrenzte Lebensdauer, und es ist ungeheuer leicht. Durch unsere Nanoröhrchen kann also Gewicht deutlich reduziert werden. Und das bedeutet, durch die Verwendung der Carbonröhrchen kann man Emissionen in die Atmosphäre reduzieren.



Welche konkreten Anwendungen gibt es noch?



Durch den antistatischen Effekt der Nanoröhrchen können sie beispielsweise in Fußböden in Krankenhäusern eingesetzt werden, oder elastischere Kabel können damit hergestellt werden. Dabei brauchen nur winzigste Mengen der Nanoröhrchen beigemischt zu werden.



Durch die Verwendung unserer Nanoröhrchen kann man Emissionen reduzieren.



Was genau sind Nanoröhrchen?



Alle reden heute von Nano-Material als wäre es etwas Geheimnisvolles oder Gefährliches. Wir sind nicht die Erfinder von Graphen-Nanoröhrchen, sondern Mutter Natur. Aber wir fanden den Weg, wie man ausgewählte Graphen-Nanoröhrchen herstellt.



Das Rohmaterial dazu ist Naturgas. Wir wandeln nur die molekulare Struktur des Naturgases um. Man kann aber die Nanoobjekte nicht einfach, sagen wir, in den Kunststoff mischen, um gewünschte Eigenschaften zu erzielen. Ein Produkt aus Kunststoff besteht aus verschiedenen Polymeren.



Die Nanoröhrchen sind so winzig, dass das bloße Auge nur ein Pulver sieht. Das kann verschiedensten Stoffen beigemischt werden und ändert deren Eigenschaften. Foto: Seve Eastwood

Wir analysieren die Zusammensetzung des Materials, und wir nutzen einen Bestandteil davon als Transporteur für unser Nanomaterial. Es ist also nicht so als müsste der Produktionsprozess oder die Rezeptur für ein Produkt geändert werden. Es muss nur ein Bestandteil mit unserem Nanomaterial modifiziert werden.



Ist die Nachfrage groß?

Wir wachsen, und zwar sehr schnell, denn in immer mehr Produkten findet unser Material Anwendung. Insgesamt haben wir rund 500 Mitarbeiter, etwa 30 davon in Luxemburg. Die Fabrik sollte ursprünglich etwa 200 Beschäftigte zählen, aber momentan sieht es so aus als müssten es eher 240 werden.



In Russland, wo heute unser Hauptproduktionsstandort ist, haben wir in den letzten paar Jahren die Produktionskapazität um mehr als das Zwanzigfache steigern müssen. Darum ist es auch an der Zeit, dass wir unser Europahub starten.

Dann werden wir sehen, ob wir noch eine Produktionsstätte in Asien oder Nordamerika eröffnen. Wenn wir in Luxemburg produzieren, würde das vor allem für den europäischen Markt, Amerika und den Nahen Osten sein, während wir von Russland aus den asiatischen Markt versorgen.



Was sind die Hauptmärkte?



Mehr als 50 Prozent unseres Umsatzes machen wir heute in Asien. Der Markt dort boomt, was auch damit zu tun hat, dass man dort Neuerungen offen gegenübersteht, während man in Europa in dieser Beziehung oft eher etwas altmodisch ist.

Aufträge haben wir im Wert von einer Milliarde Euro.



Wie sind Ihre Wachstumsziele?



Jedes Jahr eine Verdopplung. Dieses Jahr rechnen wir mit einem Umsatz von 30 Millionen Euro, nächstes Jahr werden es voraussichtlich 65 Millionen sein. Aufträge haben wir im Wert von einer Milliarde Euro. Wir sind heute die einzigen, die kostengünstig Graphen-Nanoröhrchen in hohem Volumen herstellen können. Mit dem Werk in Luxemburg würden wir insgesamt Hunderte von Tonnen im Jahr herstellen. In Differdingen wollen wir in drei Schritten die Produktion auf letztlich 250 Tonnen erhöhen.



Wem gehört Ocsial?



Die Firmengründer sind an Ocsial beteiligt sowie der russische Fonds Rosnano, einige Fonds aus Großbritannien und Israel. Wir wachsen und suchen darum natürlich immer neue Investoren. Ein Börsengang könnte so um das Jahr 2025 realistisch sein.