Nur Bares ist Wahres

64 Prozent aller Transaktionen laufen in Luxemburg bar ab. Das zeugt von Bodenständigkeit und gesundem Misstrauen gegenüber den Versprechungen der Digitalisierung.

Noch vor diesem Sommer will Apple Pay in Luxemburg an den Start gehen. Sicher wird es dann nicht mehr lange dauern, bis auch das Konkurrenzangebot Google Pay verfügbar sein wird. Wer will, kann dann den Espresso am Tresen oder den Einkauf an der Ladenkasse mit dem Smartphone oder der Smartwatch anstatt mit Münzen und Scheinen bezahlen. Ob das ein Fortschritt ist, muss jeder selbst entscheiden.



Die Welle des kontaktlosen Bezahlens schwappt über Europa ...