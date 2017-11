(ndp) - Mangrove Capital Partners annonce donner une nouvelle dimension à sa fondation "The Mangrove Foundation".



The Mangrove Foundation 2.0 ambitionne de devenir au cours des années "l'une des fondations axées sur l'environnement les plus efficaces au Luxembourg", précise la société.



En plus des dons de ses partenaires, elle prévoit d'attirer des contributeurs externes pour améliorer "positivement la vie de 500.000 personnes dans les régions ciblées à l'horizon de 5 ans", souligne la fondation créée par Mangrove Capital Partners, une société de capital-risque qui investit dans des start-ups en démarrage en Europe et en Israël et dont le siège social se trouve à Luxembourg.

Constitué en 2009, the Mangrove Foundation a depuis sa création fait don de près de 300.000 euros à sept projets à travers le monde, tout en attirant un cofinancement de 740.000 euros, provenant essentiellement du Ministère des affaires étrangères et européennes.



La Fondation dit avoir changé la vie d'environ 15.000 personnes, dont deux tiers sont des femmes, au moyen de formations, création d'emplois, microfinance. Elle a également contribué à la plantation de milliers d'arbres, luttant contre la désertification et réhabilitant des mangroves.

"Un impact maximal"



Hugo Mahieu assurera la fonction de CEO. Son objectif: gérer des projets ayant un impact maximal et mesurable sur les populations locales. "Non seulement les techniques de sélection et de gestion des projets seront appliquées, mais la pérennité sera un point d'attention particulier."



Tous les projets devront répondre à des critères bien définis (transparence et mesurabilité, durabilité et reproductibilité, contrôle et accélération des dons) et aborder les causes dans lesquelles Mangrove Capital Partners croit fermement: l'environnement et l'émancipation des femmes.