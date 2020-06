La société coopérative annonce un accord de rachat avec Chenavari Investment Managers.

Nouvelle étape pour Fortuna Banque

Nadia DI PILLO

Un nouveau chapitre s’ouvre dans l'histoire de la banque luxembourgeoise Fortuna, créée en 1920. La société coopérative vient de signer un accord stratégique avec Chenavari Investment Managers pour la reprise de la banque luxembourgeoise. Chenavari est présent au Luxembourg depuis 2009 et élargit ainsi ses activités sur le territoire luxembourgeois, avec une volonté «de continuer le développement de ses activités de financement en Europe», indique la banque dans un communiqué. Elle précise par ailleurs qu'elle gardera son indépendance et «verra son capital augmenter pour développer ses activités de financement immobilier et gestion patrimoniale».

Übernahme der Fortuna Bank ist gescheitert Die Bank of Beirut wollte die Luxemburger Genossenschaftsbank kaufen, doch der Libanon ist pleite, das libanesische Banksystem angeschlagen - nun müssen die Luxemburger einen neuen Partner finden.

Fondée à Londres en 2008, Chenavari Investment Managers est une société de gestion d'actifs spécialisée dans les marchés de crédit et de financement en Europe. Elle gère cinq milliards d'euros pour le compte d'investisseurs institutionnels et d'investisseurs qualifiés dans le monde entier, selon ses propres indications. Les équipes comptent près de 100 professionnels à Luxembourg et Londres. Les fonds sont investis dans plusieurs institutions de crédit en Europe, comme BuyWay Personal Finance en Belgique ou Qander Consumer Finance aux Pays-Bas notamment. Le groupe est détenu par ses associés et régulé par la FCA au Royaume-Uni, la CSSF au Luxembourg et la SEC aux Etats-Unis.

La reprise de Fortuna Banque par Bank of Beirut, annoncée en 2018, avait échoué l'année dernière. „L'accord avec Bank of Beirut courait jusqu'en décembre 2019. Il a été décidé de ne pas poursuivre la collaboration“, avait expliqué Jerry Grbic en mars dernier.

