Nouveau directeur à la CSSF

(T. L.) La Commission de surveillance du secteur financier (CSSF) a annoncé mardi après-midi l'assermentation, par le ministre des Finances Pierre Gramegna, de Marco Zwick en tant que nouveau directeur.

Le successeur de Simone Delcourt, partie à la retraite, reprend le domaine de compétence du métier OPC et des PSF spécialisés.

Détenteur d'un Master of Business Administration de la Sheffield Business School (Hallam University), Marco Zwick a occupé diverses fonctions dans le secteur financier depuis 1989, notamment celles de chef de la fonction compliance auprès de Deutsche Börse Group et chef des fonctions compliance et risques, EMEA, auprès de Schroders avant de rejoindre RBC Investor & Treasury Services en mai 2015 en tant que Chief Compliance Officer pour l’Europe, le Royaume-Uni et l’Asie ...