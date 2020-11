"Nous voulons négocier avec tout le monde"

Le président de l'Aleba Roberto Mendolia s'explique après la polémique sur la future convention collective bancaire.

L'Aleba avait annoncé le 9 novembre un accord de principe avec l'Association luxembourgeoise des banques et banquiers (ABBL) et l'Association des compagnies d'assurance (ACA) pour une convention collective pour les années 2021-2023. L'annonce avait suscité la colère des syndicats OGBL et LCGB qui la considèrent comme une atteinte au front syndical commun. Quelques jours après la polémique, le président de l'Aleba Roberto Mendolia fait une mise au point.

Roberto Mendolia, les syndicats nationaux vous reprochent de jouer cavalier seul dans ces négociations sur la future convention collective ...