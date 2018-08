"Nous sommes face à un tsunami"

Le directeur général d'European Business Resilience Center, Yves Reding, alerte sur les risques liés à la transformation numérique.

Google ou pas Google, les professionnels des centres de données continuent à travailler. Filiale à 100% de Post (71 millions de chiffre d'affaires l'an dernier et 200 collaborateurs au Luxembourg) et plus gros opérateur de centres de données du Luxembourg, «European Business Resilience Center» (EBRC) cherche des spécialistes et des experts en gestion des risques et cyber-sécurité. Car les menaces sont grandissantes, explique le CEO d'EBRC, Yves Reding.

Yves Reding, cela fait des mois que l'on parle de Google, ce qui n’empêche pas les acteurs traditionnels d'avancer ...