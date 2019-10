Le gestionnaire d'actifs Invesco appelle l'EU à simplifier ses règles en matière d'investissement durable.

«Nous ne sommes pas des scientifiques»

Marc AUXENFANTS Le gestionnaire d'actifs Invesco appelle l'EU à simplifier ses règles en matière d'investissement durable.

Le 25 septembre dernier, le Conseil européen adoptait le projet dit de «taxonomie», un système de classification uniforme des activités durables au niveau de l'UE.

Le document de 414 pages rédigé par la Commission, et en attente de validation par le Parlement, «fournira aux entreprises et aux investisseurs un langage commun pour déterminer les activités économiques qui peuvent être considérées comme durables sur le plan environnemental», explique l'exécutif européen.

Le texte marque l’engagement des 28 en faveur d’une économie et d’une société plus durables. Et suit en cela les objectifs de l’accord de Paris sur le changement climatique, et ceux de développement durable prônés par l'ONU à l'horizon 2030.

Trop bureaucratique

Selon les calculs de Bruxelles, une décarbonisation de l’économie européenne exigerait des investissements supplémentaires annuels d'environ 175 à 280 milliards d’euros.

La mise en place du projet de référentiel ne devrait intervenir au plus tôt qu'en 2021, voire en 2023.

Mais, déjà, des voix s'élèvent parmi les acteurs de la finance – assureurs gestionnaires d'actifs et de fonds d'investissement en tête – face à cette nouvelle réglementation.

Pour ces derniers, cette description «bureaucratique, plus stricte et exagérément détaillée» des produits d'investissement verts pourrait rendre la sélection et l'utilisation de ces véhicules plus ardues, tant pour les professionnels même, que pour leurs clients.

«Après avoir lu le nouveau rapport de taxonomie de l'UE, plusieurs investisseurs se sont d'ailleurs demandé comment ils pourraient se conformer à cette réglementation», note Elizabeth Gillam, Head of EU Government Relations and Public Policy chez Invesco.

Elizabeth Gillam (Invesco) prône une taxonomie simplifiée pour les gérants de fonds et d'actifs. Photo: Gerry Huberty

Pour cette dernière, le projet de taxonomie impose en effet «une quantité énorme d'informations» à traiter, que la plupart des professionnels du secteur et de leurs clients ne seraient pas en mesure de digérer et de transformer ensuite en outils utilisables».

«Les gestionnaires d'actifs ne sont pas des scientifiques de l'environnement», estime la directrice de la cellule de lobbying du géant américain, qui revendique 1,3 trillion d'actifs sous gestion.

Elle appelle donc à des règles plus simples: «Nous voyons certes un énorme potentiel dans cet agenda. Et par principe, nous soutenons pleinement l’idée de la mise en place d’un programme d’investissement durable».

«Aussi, nous travaillons d'arrache-pied pour répondre à l'énorme demande de nos clients. Mais le défi que nous constatons est que les nombreux outils développés, les règles techniques et les détails proposés sont encore très restrictifs, et ne correspondent pas à l’ambition politique qui a été énoncée par l’Union européenne», regrette-t-elle.

Mauvaise direction

Pour elle, le projet de taxonomie européenne est donc par nature très contraignant, et prend une mauvaise direction.

«Les objectifs énoncés en termes de finance durable devraient vraiment être liés à la transition, et à la meilleure manière d'amener tous les investisseurs et tous les acteurs de l’économie à s’orienter vers le modèle d’affaires le plus durable possible», suggère-t-elle.

En attendant, la validation de la réglementation par le Parlement européen, puis sa transposition dans les législations nationales, certaines incertitudes subsistent encore quant au calendrier et à la portée du projet.

«Nous ne savons toujours pas à quoi ressemblera le texte final, ni ce que sera la demande des clients en termes de produits d’investissement verts liés à cette taxonomie», indique Elizabeth Gillam.

«Pour le moment, nous essayons de comprendre le fonctionnement de ce cadre réglementaire, afin de développer ou non des produits répondant à ces exigences.

Mais la principale question qui se pose aujourd’hui est de savoir à quoi ressembleront véritablement les règles du jeu finales».

Objectifs et exigences

Véritable classification scientifique, le projet de taxonomie de la Commission européenne recense et définit six objectifs environnementaux:

atténuation du changement climatique;

adaptation au changement climatique;

utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines;

transition vers une économie circulaire, y compris prévention des déchets et recyclage; prévention et contrôle de la pollution;

et protection et restauration de la biodiversité et des écosystèmes.

Pour être qualifiées de durables sur le plan environnemental, les activités économiques devraient répondre aux exigences suivantes:

contribuer substantiellement à au moins un des six objectifs environnementaux énumérés ci-dessus;

ne causer de préjudice significatif à aucun des objectifs environnementaux;

être exercée dans le respect de normes minimales en matière sociale et de gouvernance;

répondre à des critères d'examen technique spécifiques.

Sur cette base, la Commission est alors chargée d'établir la classification proprement dite en définissant des «critères d'examen technique» pour chaque objectif environnemental concerné.