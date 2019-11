Pour son organisateur Marco Houwen, les Luxembourg Internet Days se sont professionnalisés en six ans d'existence.

Wirtschaft 6 Min.

«Nous avons atteint notre vitesse de croisière»

Marc AUXENFANTS Pour son organisateur Marco Houwen, les Luxembourg Internet Days se sont professionnalisés en six ans d'existence.

Ce mardi et mercredi, LU-CIX, le nœud de transit Internet au Luxembourg, organise ses Luxembourg Internet Days, à la Chambre de Commerce de Luxembourg.

A travers cet événement annuel, l’association philosophiquement neutre et sans but lucratif vise à promouvoir les infrastructures et savoir-faire TIC locaux.

Marco Houwen, président fondateur de LU-Cix et organisateur des deux journées de rencontres et de discussions, revient sur les points forts de cette édition 2019.

Marco Houwen, quels seront les grands moments de ces 6èmes Luxembourg Internet Days?

La première journée de l’événement sera axée sur les défis sécuritaires, que sont les cyberattaques, l’espionnage industriel, ou encore la confidentialité des données.

Dans un monde qui tend à la fois vers l’hyperconnectivité des hommes et des machines, la sécurité des réseaux et des environnements cloud est en effet devenue un enjeu vital.

Mercredi sera consacré aux défis de l’e-commerce et de la digitalisation. Comment ces sujets seront-ils traités?

Ils seront abordés de manière pragmatique et technique, au cours de présentations, de tables rondes et de sessions de formation, qui feront intervenir des experts de différents horizons.

Ces derniers apporteront leur éclairage sur ces questions fondamentales. Plus de 50 exposants, plus de 1.200 personnes et 450 sociétés sont par ailleurs attendus. Il y aura une quarantaine de discours liminaires, de tables rondes, d’études de cas...

Quel sera le fil rouge de l’événement?

Nous avons choisi la direction stratégique de l’événement autour d’une journée orientée sur nos membres et sur leurs besoins de sécurité et de cloud.

Nous nous sommes professionnalisés au fil des ans. Marco Houwen

Avec des sessions très techniques, ouvrant l'horizon des participants. Nous organisons aussi la sous-conférence Luxembourg Network Operative Groups (LUNOG), avec des experts des réseaux qui se rencontreront et discuteront sur les meilleures pratiques.

Tandis que la thématique de mercredi sera dédiée à des problématiques plus larges autour de l’Internet, comme la digitalisation, que la ou les sociétés peuvent rencontrer.

Les Luxembourg Internet Days en sont à leur 6ème édition: qu’est-ce qui a changé depuis leurs débuts?

Désormais, nous comprenons mieux le besoin de l’éco-système TIC. Nous-mêmes, nous nous sommes professionnalisés au fil des ans. Nous avons en effet pris de l’ampleur et mis sur pied une équipe dédiée à l’événement.

Nous sommes à l’écoute de nos membres, visiteurs et exposants. Aussi, nous pouvons chaque année proposer des thématiques qui répondent à leurs attentes.

Tout en continuant à nous concentrer sur notre cœur de cible, à savoir le monde professionnel et ses défis.

Désormais, nous avons atteint notre vitesse de croisière, comme lorsqu'on crée une société.

Une fois entrés dans cette logique de croisière, nous pouvons désormais élever le débat, et mieux nous concentrer sur les problématiques.

C’est ce que nous faisons aujourd'hui. Et nous sommes vraiment fiers d’en être arrivés là.

La France est l’invitée d’honneur de cette sixième édition. Pourquoi ce choix? C’est d’abord la proximité géographique. L’occasion pour la communauté TIC luxembourgeoise de rencontrer des acteurs et décideurs français du secteur.

Nous travaillons déjà beaucoup avec les régions lorraine et alsacienne. Il s’agit aussi de rassembler les écosystèmes de la Grande Région.

Une bonne partie de notre infrastructure réseau de fibre optique passe déjà chez nos voisins de ces deux régions, via Metz et Strasbourg, vers Paris et Francfort.

Notre décision fait aussi suite à l’Appel de Paris, lancé l’année dernière par le président français Emmanuel Macron.

LU-CIX a signé cet Appel: pourquoi?

C’est un message fort, dans lequel nous croyons et auquel nous avons décidé d'adhérer. C'est avant tout une question de sensibilisation.

Nous ne changerons pas le monde, avec cette signature. Et nous en sommes conscients.

Cependant, nous voulons faire partie de cette démarche. En l'adoptant, nous sensibilisons ainsi nos membres, et l’écosystème luxembourgeois.

La cybersécurité est une thématique très ambivalente, avec des pour et des contre. Sur ce point une ligne directrice est nécessaire.

Nous ne changerons pas le monde, avec cette signature. Marco Houwen

L’Appel de Paris en définit une que nous pouvons suivre.



L’ancien secrétaire d’État français chargé du Numérique, Mounir Mahjoubi sera présent. Qu’attendez-vous de son intervention?

Nous sommes très fier de le recevoir au Luxembourg. Nous attendons qu’il nous parle des meilleures pratiques en termes de digital, et de celles qu’il a entre autres initiées en France.

J’espère également qu’il pourra livrer son point de vue personnel sur ce qui a fonctionné et ce qui n’a pas fonctionné.

Et ce d’autant plus librement et avec son franc-parler, maintenant qu’il a quitté le gouvernement…

Marc Hansen, le ministre délégué luxembourgeois à la Digitalisation viendra également à l’événement. J’espère qu’il y aura entre eux deux des échanges, qui déboucheront sur des solutions constructives pour notre pays.

Qu'attendez-vous de cette édition 2019?

Plus généralement je m'attends à ce que notre communauté bénéficie de nouveaux savoirs et perspectives.

J’espère aussi que ces rencontres aboutiront pour les participants à de nouveaux contrats et partenariats d’affaires.

«Nous avons réussi à convaincre l’écosystème Internet» Dix ans après sa création, LU-CIX a su prouver son professionnalisme et son utilité, explique Marco Houwen, son fondateur.

















LU-CIX signe l'Appel de Paris

Lancé en novembre 2018, lors du Forum sur la gouvernance de l’Internet organisé au siège de l’UNESCO, l’Appel de Paris demande la collaboration entre les organisations publiques et privées et la société civile, en vue de créer de nouvelles normes de cybersécurité et d’améliorer la protection en ligne.



L’initiative liste neuf axes de réflexion et d’actions, comme développer la prévention d’activités malveillantes contre la disponibilité ou l’intégrité du cœur public de l’internet, empêcher le vol de propriété intellectuelle, favoriser les normes internationales de comportement responsable, ou encore encourager l’hygiène informatique pour tous. Le texte de quatre pages a reçu le soutien d'une cinquantaine d'États, notamment de l’UE, d’une centaine de groupes à but non lucratif, et de plus de 130 entreprises privées et universités. Cette semaine, LU-CIX a paraphé l'Appel de Paris. L'asbl, qui a fêté ses dix ans cette année, se donne notamment pour mission de faire du Grand-Duché un carrefour des échanges Internet dans le monde, de répondre aux besoins de l'écosystème TIC du pays et d'y attirer des entreprises internationales.















https://www.wort.lu/de/business/nous-avons-reussi-a-convaincre-l-ecosysteme-internet-5d1db2bfda2cc1784e34740a