Le «Luxembourg Stock Exchange Day» met l'accent sur les objectifs des Nations unies en matière de développement durable.

«Notre façon d'investir doit changer»

Mara BILO

La Bourse de Luxembourg organisait ce jeudi soir la 37e édition du «Luxembourg Stock Exchange Day». L'événement, qui rassemblait plus de 600 participants au Centre des congrès au Kirchberg, était consacré aux Objectifs de développement durable des Nations unies. «Tout doit changer», a expliqué la Secrétaire générale adjointe de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement, Isabelle Durant. «Notre façon d'investir, de produire, de faire des affaires et de consommer doivent changer. Les investissements dans l'économie réelle, dans l'innovation et dans les secteurs verts, qui fournissent des emplois stables et rémunérateurs, doivent être prioritaires pour aboutir à terme à un développement durable et inclusif.»

Le président du conseil d’administration de la Bourse de Luxembourg, Frank Wagener, a lancé de son côté un appel à action. «Il faut beaucoup de travail pour mettre en place un cadre solide pour une finance durable avec des définitions, des normes et des mécanismes de contrôle communs à tous», a-t-il expliqué en faisant référence au premier plan d'action sur la finance durable adopté en 2018 par la Commission européenne. «C'est un premier pas et nous avons besoin de dirigeants ambitieux pour atteindre ces objectifs.»

Le ministre des Finances, Pierre Gramegna, a rappelé le rôle fondamental du Luxembourg pour atteindre ces objectifs en matière de finance durable: «grâce à sa place financière internationale, le Luxembourg a une empreinte mondiale dans la finance durable qui dépasse largement sa taille géographique. Le gouvernement s'est pleinement engagé à poursuivre le développement d'une finance durable et verte.»