Nos données bancaires sont un enjeu lucratif

De notre correspondante Laurence d'Hondt (Paris)

Les données récoltées lors des transactions bancaires sont un enjeu explosif. Personne n’ignore aujourd’hui que notre profil psychologique est décortiqué par Facebook, que nos opinions y sont répertoriées et plus encore, influencées, que le moindre de nos désirs de voyage est enregistré par Google et transformé en publicité insistante pour une location de voiture, une destination au soleil ou une assurance tout risque et tout confort.

Dans le traçage toujours plus précis de notre vie, il manque une partie importante: ce que nous faisons de notre argent ...