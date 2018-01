(miz) - UBS Europe SE hat das Private-Banking-Geschäft von Nordea Luxemburg übernommen. Die UBS ist der größte Vermögensverwalter weltweit und will durch den Kauf nicht nur ihre Präsenz in Europa ausbauen. Sie will vor allem auch den Bereich der Vermögensverwaltung für Kunden aus den nordischen Ländern ausweiten. Nordeas Asset-Management-Bereich ist nicht vom Kauf betroffen.



"Diese Übernahme ermöglicht es uns mit dem Nordic Wealth Management eines der wichtigsten Geschäfte mit nordischen Kunden hier in Luxemburg und in Europa aufzubauen", wird René Mottas, Country Head UBS Luxembourg, in dem Presseschreiben zitiert.

Das Closing der Übernahme wird im zweiten Halbjahr 2018 stattfinden. UBS Luxemburg baut seit einigen Jahren das Geschäft in den nordischen Ländern aus und hat erst vor ein paar Jahren von Luxemburg aus Zweigstellen in Dänemark und Schweden eröffnet. Die Luxemburger UBS Europe SE zählt 450 Mitarbeiter, die skandinavische Bank Nordea 300 Leute.



Wie die Pressestelle von Nordea dem LW mitteilte, soll die Übernahme durch UBS keinen direkten Impakt auf die anderen Geschäfte der Bank haben. Einige der Arbeitnehmer werden Ende des Jahres aber zu UBS wechseln. Wie viele genau, wurde von Nordea nicht angegeben.

