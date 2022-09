Netzdaten weisen auf eine Wiederaufnahme der Lieferungen nach derzeit angeblich laufenden Wartungsarbeiten hin.

Nord Stream: Ab Samstag soll wieder Gas fließen

(Bloomberg) - Russland wird voraussichtlich die Gaslieferungen durch seine wichtigste Pipeline nach Europa wieder aufnehmen - was eine Erleichterung für die Märkte darstellt, auch wenn die Befürchtung besteht, dass es in diesem Winter zu weiteren Unterbrechungen kommen wird. Netzdaten deuten darauf hin, dass die Lieferungen am Samstag wie geplant mit 20 Prozent der Kapazität wieder aufgenommen werden.

Politische Entscheidungsträger in Europa befürchten immer wieder, dass Russland die Nord-Stream-Pipeline wegen angeblich notwendiger Wartungsarbeiten nicht erneut in Betrieb nehmen wird. Aus Deutschland war bereits zu hören, dass dort in diesem Winter überhaupt nicht mehr mit Nord Stream gerechnet werde.

Alle sechs Wochen eine Unterbrechung

Gazprom PJSC erklärt, dass die einzige funktionierende Gasturbine am Einspeisepunkt der Pipeline alle 1.000 Stunden einer technischen Wartung unterzogen werden muss. Das ist etwa alle 42 Tage der Fall, womit die nächste Überprüfung Mitte Oktober fällig wäre. In Europa wächst derweil die Erwartung, dass diese Ströme den ganzen Winter über kontinuierlich genutzt werden, um die Märkte in Atem zu halten und den Block mit Sanktionen unter Druck zu setzen.

Nord-Stream-Wartung „technisch nicht nachvollziehbar“ An der Notwendigkeit des von Gazprom angekündigten dreitägigen Lieferstopps wird stark gezweifelt.

Aus den vom Betreiber der Pipeline veröffentlichten Lieferaufträgen geht hervor, dass die Durchflüsse am Samstag um 2 Uhr morgens Berliner Zeit mit einem Fünftel der normalen Kapazität wieder aufgenommen werden sollen, also auf demselben Niveau wie vor den Arbeiten. Die Anordnungen sind keine Garantie für die tatsächlichen Durchflüsse, und normalerweise dauert es eine Weile, bis die Lieferungen wieder das geplante Niveau erreichen.

Der stellvertretende russische Ministerpräsident Alexander Novak signalisierte am Donnerstag, dass das Land an dem von ihm aufgestellten Zeitplan festhalte, wie der Nachrichtendienst Tass berichtete.

Unmittelbare Bedrohung etwas gemindert

Gazprom hatte die Lieferungen durch Nord Stream im Juli, kurz nach der saisonalen Wartung der Pipeline, unter Berufung auf technische Probleme gedrosselt. Die Lieferungen wurden am Mittwoch unterbrochen, um die einzige funktionierende Turbine zu überprüfen, mit deren Hilfe Gas in die Pipeline gepumpt wird. Normalerweise werden sechs große und zwei kleinere Turbinen eingesetzt, aber in diesem Sommer wurde der Großteil der Ausrüstung unter Berufung auf internationale Sanktionen, die die Wartung und Reparaturen behinderten, außer Betrieb genommen.

Die Europäische Union hat sich auf die Unterbrechung vorbereitet. Der Wettlauf der Region um die Gasspeicher für die bevorstehende Heizsaison hat dazu geführt, dass die Füllstände das angestrebte Niveau zwei Monate früher als geplant erreicht haben, was die unmittelbare Bedrohung mindert.

Die Gas- und Strompreise sind gegenüber den Rekordwerten der letzten Woche zurückgegangen, bewegen sich aber immer noch auf einem hohen Niveau, da die Energierechnungen und die Inflation in die Höhe schnellen und die Industrie ihre Produktion drosselt.

Sorge vor einem kalten Winter

Der geringere Verbrauch in Verbindung mit höheren Gasvorräten und Lieferungen aus alternativen Quellen könnte dazu beitragen, die Risiken für Russland vorerst auszugleichen. Ein längerer Nord-Stream-Stopp wäre jedoch ein Indikator dafür, wie weit Russland zu gehen bereit ist, was weitere Risiken in diesem Winter bedeuten würde - vor allem, wenn es ein kalter Winter ist.

„Während eine weitverbreitete Rationierung in der EU selbst in einem Abschaltszenario nicht unvermeidlich ist, würde dies in einigen Ländern, einschließlich Deutschland, ein hohes Risiko darstellen“, so Fitch Ratings in einer Notiz vom Donnerstag. „Eine Rezession in der Eurozone scheint nun als Folge der sich verschärfenden Gaskrise wahrscheinlich.“

Ersatzteil steckt in Deutschland fest

Es ist noch nicht klar, wann die Nord Stream-Turbinen, die vom Netz sind, gewartet werden können. Dies könnte entweder vor Ort oder in Kanada geschehen, wo sie hergestellt wurden. Für die verbleibende Anlage ist die regelmäßige Wartung laut Gazprom auf technische Anforderungen des Herstellers Siemens zurückzuführen. Das bedeutet wiederholte Stillstände, wenn sich die Situation bei den anderen Turbinen bis Oktober nicht ändert.

Ein Ersatzteil, das die Lieferungen ankurbeln könnte, steckt nach Reparaturen in Montreal derzeit in Deutschland fest, und Moskau und Berlin streiten sich darüber, welche Dokumente erforderlich sind, um seine Rückführung nach Russland zu ermöglichen.

