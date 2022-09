Nord Stream 2 hat ein Leck

Foto: dpa

Rohrsysteme und Absperrvorrichtungen in der Gasempfangsstation der Ostseepipeline Nord Stream 2 und der Übernahmestation der Ferngasleitung Eugal im Mecklenburg-Vorpommerschen Lubmin: In der Nacht zum 26.09.2022 hat es in der Gaspipeline Nord Stream 2 nach Angaben des Betreibers einen Druckabfall gegeben.