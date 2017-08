(ndp) - Il va faire son entrée dans le cercle très fermé des CEO luxembourgeois à diriger une grande entreprise à l'étranger. Le conseil d'administration du géant alimentaire canadien McCain Foods a désigné à l'unanimité le Luxembourgeois Max Koeune comme président et CEO du groupe à partir de novembre 2017.



Il succède au Belge Dirk Van de Put qui deviendra CEO de Mondelez International à partir de novembre après avoir dirigé pendant six ans McCain Foods.



Un homme d'affaires avisé



Inconnu du public luxembourgeois, Max Koeune (né en 1972) est pourtant un homme d'affaires avisé qui a vécu et travaillé sur plusieurs continents différents et qui possède une expérience approfondie dans l'industrie alimentaire. Depuis 2012, il est le Chief Financial Officer du groupe McCain Foods, groupe alimentaire canadien qui génère 9 milliards de dollars de chiffre d'affaires et qui est le plus grand producteur de frites surgelées avec des ventes dans près de 160 pays. La société emploie environ 20.000 personnes dans ses 55 usines à travers le monde.

Avant de rejoindre les rangs de McCain, Max Koeune a travaillé au sein du groupe Danone où il a occupé divers postes de direction, notamment au Mexique. Il a notamment été vice-président de la division Amériques du groupe.

"Un excellent leader"



Le candidat idéal, en somme, pour diriger le prochain chapitre de croissance du géant alimentaire. Allison McCain, président du conseil d'administration, ne manque pas d'éloge à l'égard de Max Koeune: “Depuis son arrivée chez McCain en 2012, Max a démontré qu'il était un excellent leader, passionné par la culture familiale de l'entreprise et toujours à même de délivrer de solides résultats financiers qui ont permis au groupe de maintenir sa position de leadership sur le marché."

Max Koeune est né à Esch-sur-Alzette, mais a toujours vécu à l'étranger. En effet, son père a lui-même travaillé pendant 39 ans pour le groupe Saint-Gobain en Allemagne, en France et en Iran. Max Koeune est titutalaire d'un diplôme de l'école de commerce ESCP Europe.