Holz, Stahl und Dämmmaterial sind knapp und teuer. Allzu oft müssen die Firmen draufzahlen, weil sie andere Preise veranschlagt haben.

Auftraggeber sollen mehr zahlen

Noch bleiben viele Bauunternehmen auf den Mehrkosten sitzen

(mab) – Tom Wirion, Generaldirektor der Chambre des Métiers, hat am Dienstag gemeinsam mit Mittelstandsminister Lex Delles (DP) die aktuellen Entwicklungen im Handwerk beleuchtet. Ein besonderes Schlaglicht warf er dabei auf den Bau und die dortigen „spektakulären Preiserhöhungen“.



Während der Pandemie blieben die Preise lange stabil. Dann sorgten Unterbrechungen in den Lieferketten und eine sehr hohe Nachfrage nach bestimmten Produkten für einen starken Anstieg. „Das war schon eine Herausforderung, aber dann kam auch noch der Krieg in der Ukraine hinzu“, sagte Wirion.

Ein großes Problem dabei: Viele Betriebe im Bau bleiben gerade auf den hohen Kosten sitzen. Denn ihre Verträge haben noch die alten Preise veranschlagt. Es ist die Krise nach der Krise. „Viele Betriebe haben ihre Reserven bereits in der Pandemie aufgebraucht, die Betriebe sind fragil“, weiß Wirion. Was also tun?

Empfehlung zur Kostenübernahme

Ist der Auftraggeber die öffentliche Hand, gibt es einen Lösungsansatz aus dem Ministerium für Mobilität und öffentliche Arbeiten. Ist etwa der Stahlpreis höher als bei Vertragsabschluss angenommen, kann der Betrieb eine Anpassung der Kosten anfragen. „Es ist schwer zu sagen, ob die Betriebe dann zu 100 Prozent entschädigt werden, aber die Chancen stehen gut, dass sie entschädigt werden“, erklärt Max Urbany, Ökonom bei der Chambre des Métiers.

Auch wenn sich Bauvorhaben wegen Problemen in den Lieferketten oder Materialknappheit verzögern, sollen Fristen verschoben werden können. Aber: All das sind bloß Empfehlungen des Ministeriums. Die Einheiten, die den Auftrag ausgeschrieben haben - also etwa der Fonds du logement, eine ASBL oder ähnliche – sind in der Handhabung frei. Noch sei es zu früh, um absehen zu können, ob diese Lösung greife, so Urbany.

Sollte die Regelung nicht greifen und die Bauunternehmen auf den Kosten sitzen bleiben, könnte das auch für Baustopps sorgen. Denn dann lohnt sich die Arbeit für die Unternehmen schlicht nicht mehr.

Verschieben sich Fristen im Privatsektor oder steigen die Kosten, bietet der Staat keine Hilfe für die Unternehmen an. Betriebe und Auftraggeber müssten dann eben verhandeln, so Urbany. „Auch der Auftraggeber hat ja nichts davon, wenn der Bauträger während der Arbeiten pleitegeht“, so Urbany. Sollte die Krise anhalten, sei klar, so Wirinion, dass die Unternehmen die Kosten an die Kunden weitergeben. „Aber auch die Kunden haben natürlich ein begrenztes Budget.“

