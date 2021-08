Pascal Faber übernimmt die Leitung des Vertriebs der beiden Luxusmarken Bentley und Lamborghini in Luxemburg.

Nobelmarken

Pascal Faber neuer Chef von Bentley und Lamborghini Luxembourg

(ThK) - Die beiden Nobelmarken Bentley und Lamborghini werden ab sofort in Luxemburg unter neuer Leitung vertrieben. Pascal Faber hat zum 1. August 2021 die Doppelfunktion als Managing Director der beiden Luxusmarken Bentley und Lamborghini übernommen. Das gab Losch Luxembourg am Montag in einer Pressemitteilung bekannt.

Faber ist seit mehr als 20 Jahren in leitenden Positionen im Automobilleasing in Luxemburg tätig. Lamborghini öffnet bald einen neuen Showroom in Roost, während Bentley weiterhin an seinem Standort in Gasperich zu finden sein wird.



