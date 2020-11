Piloten stimmen einer Gehaltskürzung bis 2025 zu. Auch das KLM-Management muss eine Gehaltskürzung hinnehmen.

Niederländische Fluggesellschaft KLM gerettet

Piloten stimmen einer Gehaltskürzung bis 2025 zu. Auch das KLM-Management muss eine Gehaltskürzung hinnehmen.

Von LW-Korrespondent Helmut Hetzel, Den Haag



Die niederländische Fluglinie KLM ist gerettet. Die KLM wird vom niederländischen Staat weitere Kredite von insgesamt 3,4 Milliarden Euro erhalten, kündigte der Haager Finanzminister Wopke Hoekstra am Dienstagabend an. Das sei nun möglich, nachdem die Pilotengewerkschaft VNV den Forderungen des Finanzministers auf einen Lohnverzicht in Höhe von 20 Prozent des Gehalts bis 2025 zugestimmt hat.

Hoekstra wörtlich: ,,Die KLM erfüllt nun den von der Regierung geforderten Sanierungsplan, die Kosten in den kommenden fünf Jahren, um mindestens 15 Prozent zu senken.‘‘



5.000 Stellen werden abgebaut

Dieser Sanierungsplan sieht nicht nur vor, dass die gut bezahlten Piloten und das KLM-Personal mit hohem Einkommen, Lohnopfer bringen, sondern dass noch bis zum Jahresende die KLM-Belegschaft um mindestens 5000 Stellen abgebaut wird. Bei der KLM arbeiten derzeit noch rund 30.000 Menschen.

Harter Machtkampf um die KLM Die Zukunft der Fluggesellschaft hängt an einem seidenen Faden.

Außerdem muss die KLM ihre Nachtflüge drastisch einschränken, sodass auch der Kerosinverbrauch weniger wird und es weniger Lärmbelästigungen gibt. ,,Es ist gut, dass der Weg nun frei ist und wir weiterhin fliegen können, sodass die KLM die Folgen der Corona-Krise überstehen kann,‘‘ sagte der VNV-Vorsitzende der Pilotengewerkschaff Willem Schmid. Er und seine Gewerkschaft hatten in den vergangenen Tagen quer gelegen und wollten einen Lohnverzicht der Piloten nur für maximal zwei Jahre akzeptieren. ,,Ich hoffe, es kehrt bei der KLM jetzt wieder Ruhe ein,‘‘ so Schmid weiter.

Auch das KLM-Management hat sich bereit erklärt, hohe Lohnopfer zu bringen, um die älteste Airline der Welt, die seit 101 Jahren fliegt, zu retten. Das KLM-Management will sich mit bis zu 40 Prozent niedrigeren Gehältern in den nächsten drei Jahren zufriedengeben. Außerdem wurde vereinbart, dass die KLM so lange sie die staatlichen Kredite nicht zurückgezahlt hat, keine Dividende an die Aktionäre ausschütten darf.

Die von der Haager Regierung vom KLM-Personal geforderten Lohnopfer stießen bei den KLM-Mitarbeitern auch deshalb auf heftigen Widerstand, weil den Mitarbeitern des KLM-Partners Air France von der Regierung in Paris ein solcher finanzieller Aderlass im Gegenzug für die staatliche Finanzhilfe nicht abverlangt wird.

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.