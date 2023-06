Credit Suisse verzeichnet 150 bis 200 Abgänge pro Woche - UBS-Chef kündigt schmerzhafte Entscheidungen an.

Bankenfusion

„Nicht in der Lage, allen eine Beschäftigung zu bieten“

(AFP/Bloomberg/MeM) - Die Credit Suisse steht kurz vor dem Abschluss ihrer Übernahme durch die UBS. Die Bank verzeichnet zwischen 150 und 200 Kündigungen pro Woche, wie eine mit der Angelegenheit vertraute Quelle der Nachrichtenagentur AFP sagte.

Am 19. März erklärte sich die UBS unter dem Druck der Schweizer Behörden bereit, die Credit Suisse für drei Milliarden Schweizer Franken (eine vergleichbare Summe in Euro) zu übernehmen, um ihren Konkurs zu verhindern. Zusammen werden die beiden Banken weltweit etwa 120.000 Mitarbeiter beschäftigen, mit einem erheblichen Risiko von Doppelbesetzungen in bestimmten Geschäftsbereichen.

Ende März beschäftigte die Credit Suisse 48.150 Mitarbeiter, 2.330 weniger als im Vorquartal, obwohl die Bank noch vor der Ankündigung ihrer Übernahme durch die UBS eine umfassende Umstrukturierung eingeleitet hatte. Anfang April hatte Lukas Gähwiler, der Vizepräsident der UBS, erklärt, dass die beiden Banken zunächst eher „mehr“ und nicht „weniger“ Personal benötigen würden, um nach der Fusion weiterarbeiten zu können.

Sergio Ermotti, der Chief Executive Officer der UBS: längerfristig wird es Entlassungen geben müssen. Foto: UBS

Sergio Ermotti, der Chief Executive Officer der UBS, bestätigte dann Ende April, dass es kurzfristig keinen „unmittelbaren Bedarf“ an Entlassungen gebe, auch wenn die Beschäftigung längerfristig „der schmerzhafteste Teil der Transaktion“ sein werde, wie er einräumte.

Milliarden an Personalkosten

„Wir werden nicht in der Lage sein, kurzfristig Beschäftigungsmöglichkeiten für alle zu bieten. Synergien sind Teil der Geschichte“, so Ermotti kürzlich auf einer von der Asset Management Association Switzerland in Bern organisierten Veranstaltung. „Wir müssen einen ernsthaften Blick auf die Kostenbasis der Standalone- und der kombinierten Organisationen werfen und ein nachhaltiges Ergebnis schaffen“, fügte er hinzu. „Es wird schmerzhaft sein.“

UBS hat den Anlegern mitgeteilt, dass sie im Rahmen der Übernahme der Credit Suisse bis 2027 rund sechs Milliarden Dollar an Personalkosten einsparen wird. Es gibt Hochrechnungen, die besagen, dass allein in der Schweiz 12.000 Arbeitsplätze gefährdet sein könnten, was nicht nur die Belegschaft der Credit Suisse, sondern auch die der UBS betrifft.

Laut Ermotti ist der Stellenabbau nicht das dringendste Problem: „Auch nach der beschlossenen Übernahme müssen die Banken getrennt voneinander funktionieren, und dafür wird Personal in beiden Instituten benötigt.“ Bei Stellenabbau werde dies schrittweise erfolgen und die Bank werde „respektvoll und transparent“ vorgehen. Er bekräftigte auch, dass die Mitarbeitenden der Credit Suisse eine faire Chance haben werden, ihren Arbeitsplatz zu behalten, da für jede Stelle die besten Talente gesucht werden.

Die vollständige Integration der Credit Suisse sei nur das Basisszenario; die Bankleitung behalte sich vor, Alternativen zu prüfen, meint der UBS-Chef.

