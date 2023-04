Die aktuellen Statec-Zahlen zum Arbeitsmarkt bestätigen viele Erwartungen. Manches würde man so aber vielleicht nicht vermuten.

Nicht angemessen bezahlt und trotzdem meistens zufrieden

(he) - Zum Tag der Arbeit (1. Mai) hat Statec den Arbeitsmarkt in Luxemburg erneut unter die Lupe genommen. Hier eine Übersicht der wesentlichen Zahlen aus verschiedenen Themenfeldern des Arbeitslebens:

47 Prozent der aktuell 479.000 Beschäftigten in Luxemburg sind Grenzgänger, die Hälfte davon kommt aus Frankreich. Nur jeder vierte Arbeitnehmer hat die luxemburgische Staatsangehörigkeit.

Nur wenige unfreiwillig in Teilzeit

31 Prozent der Frauen arbeiten in Teilzeit, bei den Männern sind es lediglich sieben Prozent. Der Anteil der Frauen ist damit etwas höher als der EU-Schnitt (28,8 Prozent), der Anteil der Männer dafür geringer (EU: 8,1 Prozent). Hauptgrund für Teilzeit sind geschlechterübergreifend familiäre Verpflichtungen. Wohingegen der Anteil derjenigen, die unfreiwillig in Teilzeit arbeiten, in Luxemburg mit 9,3 Prozent deutlich geringer ist als der EU-Schnitt (23,3 Prozent).

Im letzten Quartal 2022 haben 33 Prozent der in Luxemburg lebenden Arbeitnehmer Telearbeit geleistet. Mit 34 Prozent im gesamten Jahr 2022 ist die Telearbeitsquote damit 70 Prozent höher als vor der Pandemie (20 Prozent im Jahr 2019). Der Anteil der Beschäftigten, die Telearbeit geleistet haben, ist unter den Teilzeitbeschäftigten (23 Prozent) niedriger als bei Vollzeitbeschäftigten (37 Prozent).

Die große Mehrheit der Arbeitnehmer mit Wohnsitz in Luxemburg (87 Prozent) ist mit ihrer Arbeitssituation eher oder voll und ganz zufrieden. Mehr als ein Drittel (35 Prozent) der Arbeitnehmer gibt sogar an, vollkommen zufrieden zu sein. Nur zehn Prozent sind demnach nicht zufrieden und lediglich drei Prozent sind überhaupt nicht zufrieden.

Gerechnet wird kaum noch

Dennoch gibt es große Unterschiede, je nach Beruf. Landwirte sind am häufigsten mit ihrer Arbeit zufrieden (93 Prozent), gefolgt von qualifizierten Berufen (91 Prozent) und Managern, Führungskräften und leitenden Angestellten (90 Prozent). Das Personal in direkten Dienstleistungen wie Friseure, Bedienungen, Fremdenführer oder Hausmeister ist weniger häufig zufrieden am Arbeitsplatz. Bei den Führungskräften ist für die Zufriedenheit vor allem das Gehalt ausschlaggebend (78 Prozent), wohingegen bei den Landwirten trotz allgemeiner Zufriedenheit nur jeder zweite das Gefühl hat, angemessen bezahlt zu werden.

Zu den Fähigkeiten, die im Arbeitsleben eine Rolle spielen, zählen vor allem digitale Kompetenzen: 59 Prozent nutzen sie zu mehr als die Hälfte ihrer Zeit am Arbeitsplatz. Im Gegensatz dazu kommen Lesefähigkeiten weniger häufig zum Einsatz (22 Prozent), beim Rechnen sind es nur zwölf Prozent. Ebenfalls vergleichsweise wenig gefordert werden manuelle Geschicklichkeit (zehn Prozent) und körperliche Arbeit (14 Prozent).

