nexten.io, le Tinder des développeurs

A la manière du célèbre site de rencontres, nexten.io, lancé il y a moins de deux mois, permet à des entreprises et à des développeurs de se rencontrer. A l'ICT Spring, mercredi, la jeune société s'apprêtait à publier une surprenante étude.

A la manière du célèbre site de rencontres, nexten.io, lancé il y a moins de deux mois, permet à des entreprises et à des développeurs de se rencontrer. A l'ICT Spring, mercredi, la jeune société s'apprêtait à publier une surprenante étude.

«Cherche développeurs désespérément.» Plus de 1.000 emplois sont non pourvus dans les entreprises luxembourgeoises, selon l'Administration pour le développement de l'emploi.

Malgré les efforts des entreprises pour aller chercher ces spécialistes des langages informatiques, avant la sortie de leurs universités, principalement sur le continent européen, malgré un ministre du Travail qui délivre toutes les cartes bleues nécessaires à accueillir des non-Européens et malgré des packages qui semblent de plus en plus attractifs, les ressources humaines continuent de faire défaut ...