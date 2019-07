La plateforme en ligne est spécialisée dans l'aide à la structuration et à l'optimisation de l'emprunt immobilier.

Wirtschaft 4 Min.

Nexfin se lance dans le courtage de crédit au logement

Marc AUXENFANTS La plateforme en ligne est spécialisée dans l'aide à la structuration et à l'optimisation de l'emprunt immobilier.

Face à la spéculation immobilière, comment trouver un crédit au logement à des taux intéressants, puis structurer ce financement à des fins d’optimisation fiscale? Créé dans cette optique, Nexfin, le site de courtage en ligne de prêts immobiliers, s’est spécialisé dans le conseil et dans l’aide aux futurs acquéreurs.

Pour leurs projets au Luxembourg, l’intermédiaire en ligne recherche les meilleures solutions de crédit (emprunt, épargne logement) du pays. Il leur propose également un décryptage des financements possibles, selon leur type de profil (jeune actif avec un revenu modéré; couple avec un apport et un revenu confortables; investisseur).

Le portail se veut ainsi informatif et pratique: il explique et liste les types de taux (fixes, variables, révisables) en vigueur, la durée du prêt, ainsi que les modalités de l’épargne-logement.

Calculer et comprendre

De plus, un simulateur aide le futur emprunteur à déterminer le crédit le moins cher et le moins risqué, en fonction du profil choisi. «L’outil permet à tout le monde de comprendre l’impact d’une évolution des taux sur le coût réel de chaque type de financement», précise Vincent Quillé, le fondateur et Managing Director de la société de courtage.

Si le client est intéressé, Nexfin lui propose alors de réaliser une étude de sa situation personnelle, puis d'identifier les options d’emprunt possibles. Il cherche ensuite la ou les banques qui offriront les meilleures conditions de financement. Puis il met en relation les deux protagonistes, pour conclure le contrat de crédit.

Rezepte gegen die Wohnungsnot Die OECD warnt in ihrem Länderbericht vor Krise am Luxemburger Häusermarkt; die Produktivität stagniert.





L’outil permet de comprendre l’impact d’une évolution des taux sur le coût réel de chaque type de financement (Vincent Quillé, Nexfin)



Le candidat au prêt immobilier peut aussi bénéficier de conseils personnalisés d’experts financiers, en termes de stratégie d’épargne, de structuration et de remboursement du prêt, ou encore de déduction et d’optimisation fiscales.



10% de gains sur financement

L'objectif reste de réduire au minimum le coût et le risque de l’opération immobilière. «En moyenne, nous pouvons arriver, en mélangeant plusieurs solutions de financement, à un coût d'emprunt inférieur d'environ 10%», promet Vincent Quillé. «Le service est gratuit», ajoute l'ancien spécialiste des taux d'intérêts en salle des marchés. «Les frais de courtage (0,5 à 1% du montant emprunté) sont à la charge de la banque qui signera le prêt avec le client».

Vraiment gratuit le service? Nul doute que l’établissement prêteur répercutera ces coûts d’intermédiation, d’une manière ou d’une autre, sur le client. Le portail est certainement très informatif, pour qui désire en savoir un peu plus sur les prêts immobiliers au Grand-Duché. Mais aussi pour qui souhaite avoir une première estimation du montant du crédit, des modalités de remboursement et des épargnes possibles.



OGBL: "Spekulation muss aufhören" Die Politik unternimmt seit Jahren nichts gegen die Entwicklung der Wohnpreise, findet der OGBL. Damit muss Schluss sein, sagt die Gewerkschaft. Sie hat einen Maßnahmenkatalog ausgearbeitet und fordert die Politik zum Handeln auf.

La plate-forme peut également aider à rassurer les candidats à un crédit immobilier, qui se sentent perdus, tant face à la complexité de la finance immobilière, qu’à l’opacité des termes et conditions du prêt pratiqués par les instituts de crédits. Présenté comme «digital», l’outil a cependant ses limites: le qualificatif même pourrait laisser à penser que les taux des banques affichés par Nexfin sont actualisés en temps réel.

Ce qui n’est pas le cas: «Nous collectons ces données auprès des banques environ toutes les deux ou trois semaines, puis nous les saisissons manuellement dans notre base», indique Vincent Quillé. Ce qui peut induire pour le client un décalage conséquent entre l’information affichée sur le site, et le taux du jour réellement appliqué par les banques. Sans compter les risques d’erreur qu’une opération manuelle aussi peut impliquer.

Au bon vouloir des banques

Autre incertitude: si Nexfin revient vers le client potentiel avec deux ou trois offres de prêts bancaires, cela ne signifie pas pour autant que la banque est prête à suivre celui-ci.

Vincent Quillé, le fondateur et dirigeant de Nexfin compte avec le site acquérir quelque 300 clients d'ici trois ans. Photo: Nexfin

Aussi, le meilleur moyen de connaître les taux actuels du marché, et de les négocier au cas par cas, reste encore le contact direct et personnel avec les banques de détail de la Place.

Mais ne vous faites pas d’illusions: chacune a sa propre façon de juger votre dossier et d’évaluer votre profil de risque.

Un processus laissé à leur discrétion, que même Nexfin ne saurait percer à jour. De même, n’envisagez pas de faire jouer la concurrence: les établissements en général ne vous suivent pas.

Créée il y a environ un an, adossé à l’agent immobilier Nexvia – et agréée depuis juin dernier par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) en tant qu’intermédiaire de crédit immobilier – la société emploie quatre personnes. Elle compte actuellement 80 clients, et vise les 300 d’ici trois ans.