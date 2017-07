(M.G.) - Die in Luxemburg ansässige Havilland Privatbank lässt eine New Yorker Luxuswohnung zwangsversteigern. Der Besitzer der Immobilie konnte seinen Kredit bei der Bank nicht fristgemäß zurückzahlen.



Es handelt sich um ein 580 Quadratmeter großes Penthouse direkt am New Yorker Central Park. Der One57-Tower gehört zur sogenannten "Billionaire's Row", einer Reihe von Wohngebäuden der obersten Luxusklasse, die entlang des südlichen Endes des Central Park gebaut wurden.



Im Dezember 2014 hatte der jetzige Besitzer das Penthouse für 50,9 Millionen Dollar (ca. 45 Millionen Euro) gekauft. Damit war es, laut Bloomberg, das acht-teuerste Appartement des Gebäudes. Die britische Zeitung Daily Mail behauptet, der Besitzer sei ein 48-jähriger nigerianischer Geschäftsmann im Bereich der Energie, Kolawole 'Kola' Aluko.



Mithilfe einer Strohfirma soll Aluko eine ungewöhnlich hohe Hypothek aufgenommen haben, um das Penthouse zu finanzieren. Damit hatte er sich verpflichtet, die Summe von 35,3 Millionen Dollar (etwa 31 Millionen Euro) plus Zinsen innerhalb eines Jahres an die Havilland Bank zurückzuzahlen. Da ihm das nicht gelungen ist, ordnete die Bank jetzt die Zwangsversteigerung der Wohnung an.



Das ist wahrscheinlich die teuerste Versteigerung, die wir in der Luxusimmobilienbranche je gesehen haben" - Donna Olshan, Luxusimmobilienmaklerin gegenüber Bloomberg



Mehr als nur eine Wohnung



Zum Komfort der Bewohner des One57-Tower gehören ein Pförtner, ein Concierge, ein Fitnessstudio, ein Yogastudio, eine Cateringküche, eine Bibliothek, ein Fahrerservice und Parkplätze im Gebäude.



In den unteren Stockwerken des Gebäudes befindet sich das Park Hyatt Hotel. Die Bewohner des One57 können alle Dienstleistungen des Hotels ebenfalls nutzen. Dazu gehören unter anderem ein Spa mit Pool und Jacuzzi sowie mehrere Restaurants, Putzservice und Kleiderreinigung.

Damit dürfte sich wohl ein Käufer finden lassen.