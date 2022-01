Die Post wertet zum Jahreswechsel die Handynutzung ihrer Kunden aus. Und stellt fest: Die gute alte SMS ist ein Auslaufmodell.

Bilanz der Post

Neujahrswunsch per SMS auf dem Rückzug, Datenaufkommen steigt

Post Luxembourg hat am Sonntag eine Bilanz ihres „digitalen Silvestergeschäfts“ verschickt - sprich: Wie haben die Kunden des Post-Mobilfunknetzes an Silvester ihre Mobilgeräte benutzt? Wieviele SMS wurden versandt (von denen die Post aufgrund des Zeitfensters davon ausgeht, dass sie gute Wünsche zum neuen Jahr enthielten) und wie groß war die Summe der Daten, die über das Postnetz bewegt wurden?

Das Ergebnis ist eindeutig und keine große Überraschung: Der Versand von SMS, also Textnachrichten direkt über das Post-Netz von Gerät zu Gerät, nimmt rapide ab. Am 31. Dezember 2021 und 1. Januar 2022 wurden über das Postnetz insgesamt 379.300 solcher Nachrichten verschickt - im Vergleich zum Vorjahr weniger als die Hälfte.

Dem gegenüber steht ein Plus an Nachrichten, also Texte, Bilder, Videos oder Livestreams, über Messenger-Dienste. Hier kann die Post natürlich nicht genau wissen, wer welches Format hin- und herschickt, daher beschränken sich die Zahlen auf die Größe der verschickten Datenpakete. Ergebnis: Die Tendenz steigt seit Jahren. 165 Terabyte Daten wurden über den Jahreswechsel in den Netzen 2G, 3G, 4G und 5G bewegt - das entspricht einer Steigerung von 21 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.





