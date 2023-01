Sie war bereits totgesagt, doch in der Auswertung des Luxemburger Mobilfunks zu Neujahr ist sie wieder obenauf: die banale Textnachricht.

Neujahrsbilanz der Post zeigt starkes Comeback der SMS

(tom/he) – Wie an jedem 2. Januar hat Post Luxembourg auch zum diesjährigen Jahreswechsel eine Bilanz gezogen. Ausgangsfrage: Wie haben die Kunden des Post-Mobilfunknetzes ihre mobilen Endgeräte in der Silvesternacht benutzt? Die Post erhebt dabei zwei Zahlen: Die Anzahl der SMS am 31. Dezember und 1. Januar und das Gesamtdatenvolumen, das im gleichen Zeitraum von Privatkunden über das Post-Mobilnetz hin und her geschoben wurde.

Während diese Kurve in den vergangenen Jahren eine zu erwartende Richtung nahm (SMS runter, Daten rauf), zeigt sich in diesem Jahr eine überraschende Wende: Die gute alte SMS, also Textnachrichten von Gerät zu Gerät direkt über das Post-Netz, ist wieder da. Die Anzahl verschickter SMS stieg um 71 Prozent auf 653.234 - im Vorjahr waren es lediglich 379.300 verschickte Textnachrichten gewesen. Allerdings war die SMS-Zahl zu Neujahr 2022 auch massiv eingebrochen - 2021 waren noch 831.700 SMS verschickt worden, Tendenz in den Vorjahren zwar massiv fallend, aber nicht so stark wie zum Jahreswechsel 2021/2022.

Der Einbruch der Textnachrichten kam nicht von ungefähr, parallel dazu vergrößerte sich das Volumen der übers Netz verschickten Daten – also Texte, Bilder, Videos oder Livestreams, die über Messenger-Dienste übertragen werden. Hier kann die Post natürlich nicht genau wissen, wer welches Format hin- und herschickt, daher beschränken sich die Zahlen auf die Größe der verschickten Datenpakete. Von 136 Terabyte zu Neujahr 2021 stieg das Volumen auf 165 Terabyte zu Neujahr 2022 an – also so signifikant wie die SMS im gleichen Zeitraum einbrachen.

Doch auch dieser Trend ist in diesem Jahr nicht mehr so deutlich – nur um 3 Terabyte (oder 1,8 Prozent) legten die Datenmengen zu, auf jetzt 168 Terabyte.

Eine Ursache für diese Trendumkehr nennt die Post nicht. Allerdings ist man beim Telekommunikationsanbieter wohl selbst etwas überrascht über den Knick in der Kurve: „Wir sind dabei, die auch für uns überraschenden Resultate der SMS-Zahlen zu analysieren, dies kann jedoch einige Zeit in Anspruch nehmen. Gründe für den Anstieg der Zahlen können wir Ihnen daher derzeit leider nicht nennen“, heißt es auf Anfrage des „Luxemburger Wort“.

