(las) - Das japanische Elektronik- und Maschinenbau-Unternehmen Fanuc zentralisiert seinen europaweiten Vertrieb in Contern. Der Roboterhersteller nutzt insgesamt 30.000 Quadratmeter in einem neuen Warenlager, das vom Logistikkonzern Kuehne+Nagel verwaltet wird. Fanuc verlegte seine Logistik aus den Niederlanden nach Contern, weil Luxemburg die ideale Balance von geografischer Lage, Transportmöglichkeiten und Kosten biete.



Im am Donnerstag eröffneten Zentrum passen Fanuc-Mitarbeiter die Roboter exakt an die Wünsche und Bedürfnisse der Kunden an. Dafür sind 6.000 Quadratmeter vorgesehen. Auf den restlichen 24.000 Quadratmeter werden die Maschinen gelagert und deren Vertrieb vorbereitet. Mehr als 10.000 Roboter und Robomaschinen sollen jährlich von Contern aus europaweit ausgeliefert werden, erklärte der Leiter des Europavertriebs, Andrea Scammacca. Der Weltmarktführer im Bereich der Industrieroboter hat seinen Europasitz in Echternach.

Ein vom Wirtschaftsminister unterstütztes Projekt



Übergangsweise hatte Fanuc die Aktivität am Findel begonnen. Seit dem Umzug arbeiten derzeit 15 Mitarbeiter in Contern, bis 2020 sollen es insgesamt 50 sein, darunter Spezialisten für die Lagerzentren und die technische Anpassung. Die Höhe der Investitionen wollte Fanuc nicht preisgeben. Laut Kuehne+Nagel wurde ein Vertrag auf fünf Jahre geschlossen.

Im Dezember 2015 kündigte Fanuc das Projekt zusammen mit Wirtschaftsminister Etienne Schneider an. Das Interesse des Minister war klar: Das Projekt passt genau in die Vision des Logistikstandortes, die er hegt. Fanuc ist ein großer Akteur, der von Luxemburg aus seinen Vertrieb in Europa betreibt. Zusätzlich geht es nicht nur um Transport, sondern die Konfiguration der Roboter schafft auch einen Mehrwert. Genau diesen Typ von Logistikaktivitäten will die Regierung anziehen.