Neues Diabetes-Medikament soll Ausbruch verzögern

Das in den USA zugelassene Mittel Teplizumab soll Menschen mit familiärem Risiko für Diabetes Typ 1 helfen.

New York (he/dpa) – In den USA ist ein neues Diabetes-Medikament zugelassen worden, das bei bestimmten Menschen mit familiärem Risiko für Diabetes Typ 1 den Ausbruch um einige Zeit hinauszögern kann. Das Mittel Teplizumab sei für Menschen ab acht Jahren zugelassen worden, teilte die US-Arzneimittelbehörde FDA mit. Es wird gegeben, indem an 14 aufeinanderfolgenden Tagen jeweils eine Infusion verabreicht wird.



Rund 8,7 Millionen Menschen weltweit haben Diabetes Typ 1, eine Stoffwechselerkrankung, bei der das Immunsystem die Zellen, die Insulin produzieren, attackiert und zerstört.

Diabetes Typ 1 entsteht dann, wenn der Körper kein oder nur sehr wenig eigenes Insulin produzieren kann. Die einzige Behandlungsmöglichkeit ist Insulin, das per Injektion verabreicht werden muss. Die Krankheit zeigt sich meist bei Kindern und Jugendlichen, kann aber auch bei Erwachsenen festgestellt werden.

Ungefähr fünf bis zehn Prozent der Diabetiker sind von Typ 1 betroffen. In Luxemburg leiden etwa fünf Prozent der Bevölkerung an Diabetes, aber auch hier nur ein geringer Teil an Typ 1.

