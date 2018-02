(miz) - Es hört sich gar nicht so schlecht an: Das Wunschauto steht innerhalb von ein paar Wochen fahrbereit vor der Haustür. Alles, was der Kunde dafür tun muss, ist ein paar hundert Euro im Monat investieren. In Luxemburg gibt es Autoleasing bereits für Unternehmen und Freiberufler. Jetzt sollen auch Privatkunden vom Angebot der „mietbaren Autos“ profitieren können.



Das ganze nennt sich „Private Leasing“ ...