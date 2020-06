Neues Arbeitsmodell: Gleiches Gehalt für fünf Stunden Arbeit am Tag

Fünf-Stunden-Tag, Einheitslohn, Menstruationsurlaub – die Luxemburger Übersetzungsfirma FaustTranslations testet in Ulflingen neue Arbeitsmodelle. Mit Erfolg: Seit mehr als zwei Jahren fängt dort der Bürotag um 9 Uhr an, um 15 Uhr ist Feierabend.

Um 9 Uhr fängt der Bürotag an, um 12 gibt es eine Stunde Mittagspause und um 15 Uhr ist Feierabend – so gestaltet sich seit etwas mehr als zwei Jahren der Arbeitsalltag für die acht Mitarbeiter der Übersetzungsfirma FaustTranslations in Ulflingen ...