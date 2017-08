(chl) Das frühere Direktionsmitglied Camille Fohl soll voraussichtlich neuer Spuerkess-Direktor werden. Das zumindest meldete am Mittwochabend Radio 100,7 auf seiner Homepage und beruft sich dabei auf gut informierte Quellen. Laut dem Bericht solle schon am kommenden Freitag im Regierungsrat darüber befunden werden.

Bis März 2017 Vorstandschef von BNP Paribas Deutschand

Camille Fohl würde somit den Posten des aktuellen Spuerkess-Präsidenten Victor Rod übernehmen. Erst im März dieses Jahres ist Camille Fohl durch Lutz Diederichs an der Spitze der BNP Paribas Deutschland ersetzt worden.



Der Luxemburger Banker besetzte den Posten seit 2013 und hatte BNP in Deutschland auf Wachstumskurs gebracht. Die Zahl der betreuten Firmenkunden sei binnen weniger Jahre von 200 auf 450 gestiegen, so Medienberichte.

Als Anwärter für den Spuerkess-Präsidenten hatte der frühere Wirtschaftsminister Henri Grethen seine glücklose Kandidatur zurückgezogen, nachdem ihm von der Europäischen Zentralbank signalisiert wurde, nicht ausreichend qualifiziert zu sein.



Erster Luxemburger im Vorstand der Fortisgruppe



Das kann man Camille Fohl als langjähriger Banker zumindest auf dem Papier nicht bescheinigen. Als erster Luxemburger hatte er es in den Vorstand der Fortisgruppe geschafft.



Ein Bild aus 2005 als Camille Fohl in den Vorstand der Fortisgruppe wechselte.

Foto: Guy Jallay

Camille Fohl trat 1986 bei der Banque Générale du Luxembourg ein. Die ersten Jahre arbeitete er in Vertriebseinheiten, die sich auf den einheimischen Markt konzentrieren. Zwischen 1990 und 1996 leitete er zunächst den Bereich Corporate und anschließend das Zweigstellennetz. Ab 1996 war er als General Manager zuständig für den einheimischen Markt, ab 1998 für den Geschäftsbereich Commercial Banking. Im April 2000 wurde er in den Vorstand berufen, wo er momentan für folgende Bereiche verantwortlich zeichnet: Commercial Banking, Bancassurance, Marketing und Commercial Strategy, Kommunikation und Werbung, Operations und Immobilien. Camille Fohl ist ebenfalls Mitglied im Verwaltungsrat der Bank.

Camille Fohl hat einen Abschluss in angewandten Wirtschaftswissenschaften der Université Catholique de Louvain. Er nahm an unterschiedlichen postuniversitären Kursen, unter anderem am INSEAD, teil, sowie an Fachkursen bei der Bank of America.



Weitere Aufsichtsratsposten



Camille Fohl war u.a. Verwaltungsratsvorsitzender von Euro Lease Factor (ELFA) und Mitglied im Verwaltungsrat von The Bank of TDW & BGL S.A. (Internaxx), BGL Investment Partners, Fortis Banque Luxembourg und Société Alsacienne de Développement et d' Expansion (SADE).