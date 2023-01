CLC, Handelskammer und Mittelstandsminister greifen einem Sektor unter die Arme, der ein wichtiger Pfeiler der Gesamtwirtschaft ist.

„Pakt Pro Commerce 2023“

Neuer Schwung für den Handel

CLC, Handelskammer und Mittelstandsminister greifen einem Sektor unter die Arme, der ein wichtiger Pfeiler der Gesamtwirtschaft ist.

(MeM) - Luxemburgs Einzelhandel zählt fast 60.000 Beschäftigte in knapp 7.600 Unternehmen. Der Sektor ist im Wandel begriffen – gerade angesichts von Inflation und Digitalisierung, Lieferkettenproblemen und Personalmangel.

Lex Delles, Minister für den Mittelstand, Carlo Thelen, Generaldirektor der Handelskammer, und Carole Muller, Präsidentin der Confédération luxembourgeoise du commerce, wollen mit dem „Pakt Pro Commerce 2023“ den Einzelhandel beleben. Fortgeführt werden sollen damit Initiativen, wie sie 2016 erstmals auf den Weg gebracht wurden. Das wurde am Mittwoch bekanntgegeben.

Anzahl der Supermärkte: Es ist noch Luft nach oben Den Supermarktketten geht es in Luxemburg gut. Die meisten planen die Eröffnung neuer Filialen.

Belastend wirkt sich derzeit die gesunkene wirtschaftliche Zuversicht der Verbraucher im Großherzogtum aus, wie Handelskammer-Generaldirektor Carlo Thelen bemerkt, die zuletzt wieder nachgab und mit dem Beginn der Pandemie auf einem niedrigen Level verharrt. Der Handel und die Industrie sind tatsächlich die beiden einzigen Sektoren, in denen in den letzten sechs Monaten die rückläufige Aktivität größer war als die zunehmende und die für die nächsten sechs Monate eine ähnliche Entwicklung erwarten.

Verschiedene Maßnahmen sollen neue Dynamik verleihen

Nur neun Prozent der lokalen Akteure sind auch im Onlinehandel vertreten - gegenüber 18 Prozent in der EU. Umgekehrt kaufen aber 82 Prozent der Luxemburger online ein gegenüber 74 Prozent der EU-Bürger insgesamt. Damit die Händler die digitalen Chancen nicht ungenutzt lassen, bietet das House of Entrepreneurship der Handelskammer in diesem Bereich verschiedene Hilfen an.

Um die Rahmenbedingungen für den Handel mit dem Pakt Commerce 2023 zu verbessern „werden wir im Jahr 2023 an fünf Hauptachsen arbeiten“, erklärt Mittelstandminister Delles.

Als wichtigstes Instrument davon bietet das Handelskataster eine Datenbank, in der das nationale Einzelhandelsangebot detailliert aufgeführt ist. „Dieses Screening ermöglicht es, sowohl für die teilnehmenden Gemeinden als auch für die breite Öffentlichkeit zu analysieren, wo der Bedarf an Geschäften besteht, welche Arten von Geschäften fehlen oder ausreichend vorhanden sind. Damit erhalten die Gemeinden die Mittel, um eine aktive Politik in diesem Bereich zu betreiben, um die fehlenden Geschäfte auf ihrem Gebiet gezielt anzusprechen und anzuziehen.“

Mit der „Sensibilisierung der Einzelhändler für die soziale Verantwortung der Unternehmen“ soll ein günstiges Umfeld für motivierte Arbeitnehmer geschaffen werden. Ergänzt wird das mit Studien zur Entwicklung des Handels im Land.

Um den Sektor in der Großregion bekannter zu machen, sind auch verschiedene Werbemaßnahmen vorgesehen.

