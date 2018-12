Die wichtigste Digitalwährung Bitcoin bleibt unter Druck. Am Montag kam es auf der Handelsplattform Bitcoin erneut zu starken Kursverlusten.

Neuer Schwächeanfall beim Bitcoin

Die wichtigste Digitalwährung Bitcoin bleibt unter Druck. Am Montag kam es auf der Handelsplattform Bitcoin erneut zu starken Kursverlusten.

(dpa) - Bis zum späten Nachmittag sackte der Kurs um mehr als 8 Prozent auf 3747 US-Dollar. „Hartgesottene Anleger, die weiterhin am Bitcoin festhalten, werden allmählich schwach und werfen zumindest einen Teil ihrer Anteile auf den Markt“, beschrieb Experte Salah Bouhmidi vom Analysehaus DaliyFX das Geschehen. Selbst die Euphorie an den führenden Aktienmärkten nach der vorläufigen Einigung im Handelsstreit zwischen den USA und China habe den Bitcoin zuletzt nicht stützen können. Der Experte sprach zudem von einem starken Rückgang des Handelsvolumens in den vergangenen Tagen.

Die Bilanz von Digitalwährungen in diesem Jahr ist ernüchternd. Seit dem Rekordhoch, das der Bitcoin auf dem Höhepunkt des Krypto-Hypes im Dezember 2017 bei 20 000 Dollar erreicht hatte, verlor die älteste und bekannteste Kryptowährung etwa 80 Prozent ihres Werts. Allein seit Mitte November betragen die Verluste etwa 40 Prozent.