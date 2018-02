(miz) - Nicht nur die Passagierzahlen erreichten 2017 am Flughafen Luxemburg ein neues Rekordhoch, auch die Luftfracht ist deutlich gestiegen.



Insgesamt wurden 938.000 Tonnen an Fracht transportiert - im Vergleich zum Vorjahr ist das ein Plus von 16 Prozent. Der vorherige Rekord lag bei 896.000 Tonnen und wurde vor zehn Jahren erzielt. Cargolux ist nach wie vor die größte Frachtfluglinie am Flughafen Luxemburg.



Steil bergauf: In den vergangenen Jahren wurde immer mehr Luftfracht am LuxAirport transportiert.

Screenshot: LuxAirport

Wichtigste Verbindung bleibt mit 15 Flügen pro Woche die zum chinesischen Flughafen Zhengzhou. Qatar Airways bleibt an zweiter Stelle, die Zahl der Flüge stieg von 15 auf 27 pro Woche. Atlas Air kommt auf Platz drei, danach folgen Silk Way West Airlines und China Airlines.

Um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden, wird seit 2017 der Parkbereich für Cargo-Flugzeuge ausgebaut. Die ersten Plätze sollen im Herbst 2018 in Betrieb genommen werden, die restlichen im Jahr 2019. Die Zahl der verfügbaren Plätze wird von acht auf zwölf steigen.

Transportiert wurden im Jahr 2017 unter anderem Autos, Tiere wie Giraffen, Gorillas und Kängurus sowie pharmazeutische Produkte.



