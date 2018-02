Neuer Programmplan bei RTL Télé

Die neue Leitung von RTL Luxemburg baut das tägliche Fernsehprogramm nach 20 Uhr aus und setzt dabei auf Altbewährtes.

Maxime Gillen Die neue Leitung von RTL Luxemburg baut das tägliche Fernsehprogramm nach 20 Uhr aus und setzt dabei auf Altbewährtes.

RTL Télé Lëtzebuerg baut sein Programm aus. Mindestens eine halbe Stunde pro Tag bietet der Sender fortan mehr Informationen, Unterhaltung, Sport und Kultur an. Dass die Zuschauer mehr luxemburgisches Fernsehprogramm sehen wollen, hätten ihnen die Ergebnisse mehrerer Umfragen und Fokusgruppen gezeigt, erklärte der Geschäftsführer von RTL Luxembourg, Christophe Goossens, am Mittwoch bei der offiziellen Vorstellung des neuen Programmplans.

Natürlich erhoffen sich die Verantwortlichen dadurch vor allem mehr Zuschauer. Nachdem die Fernsehanstalt, durch die Diskussion um ein Interview mit Enrico Lunghi, im vergangenen Jahr teils stark in der Kritik stand und daraufhin ihre gesamte Chefetage auswechselte, setzt die neue Führung nun auf den Ausbau von Altbewährtem. Wirklich neu ist im neuen Programmplan lediglich die Gameshow Familienduell, die allerdings im deutschen Fernsehen bereits rund 15 Jahre lang ausgestrahlt wurde.



Olivier Catani (l.) und Caroline Mart (r.) stellten den neuen Programmplan vor. Foto: Guy Jallay

Werbeeinnahmen sichern

Wichtig ist die Neuaufstellung aber auch, um sich weiterhin Werbeeinnahmen zu sichern. Es gehe gar nicht mal darum, die Einnahmen auszubauen, sondern vielmehr um die, die man hat, zu sichern, so Christophe Goossens. „Wir bewegen uns in einem Markt, in dem man immer mehr machen muss, um gleich viel Geld zu verdienen.“

Dazu investiert der Sender nun pro Jahr zusätzlich „einige hunderttausend Euro“ ins eigene Programm. Genauere Angaben wollte Christophe Goossens nicht machen. Mehr Personal sei aber nicht eingestellt worden. „Mit dem Familienduell wird der Vorabend gefüllt, was uns erlaubt, nach hinten auszubauen. Mit natürlich mehr Geld, aber nicht mit mehr Personal.“



Christophe Goossens, Geschäftsführer von RTL Luxemburg Foto: Guy Jallay

Fernsehen bleibt beliebt

Entgegen der gängigen Meinung sei das Fernsehen durchaus nicht auf dem absteigenden Ast, erklärte der Leiter von RTL AdConnect, Stéphane Coruble. Die Zeit, die ein Zuschauer in Europa im Durchschnitt vor dem Fernseher sitzt, ist in den vergangenen Jahren immer weiter gestiegen und liegt heute bei etwas mehr als vier Stunden pro Tag.



Auch in Luxemburg bleibt der Fernseher, mit 58 Prozent, das beliebteste Gerät, um live Fernsehen zu schauen. Nach acht Uhr am Abend schaltet im Großherzogtum sogar fast jeder Zweite seinen Fernseher an.



Hinzu kommt, dass Werbung im bewegten Bild besser wahrgenommen wird. Und somit bleiben Fernsehspots für viele Werbekunden sehr interessant.

So interessant, dass inzwischen in einigen Ländern sogenannte gezielte Werbung getestet wird. Da immer mehr Fernsehgeräte vernetzt sind, kann Werbung individuell auf den Zuschauer abgestimmt werden.

Stéphane Coruble sieht darin die Zukunft für Werbung – auch in Luxemburg.