Neuer Luxemburger Anbieter für Businessflüge hebt ab

Die Coronakrise und auch der Brexit macht den Charterfirmen für Geschäftsflugzeuge zu schaffen - allein am Findel gibt es ein halbes Dutzend davon.

Luxemburg ist nicht nur ein wichtiger Standort für die Fondsindustrie, von hier aus werden auch Flüge mit Geschäftsflugzeugen in aller Welt koordiniert. Mindestens sechs Anbieter von Flügen mit Businessflugzeugen sind am Findel aktiv. Drei davon sind Luxemburger Gründungen: Jetfly, Luxaviation und die jüngst – mitten in der Corona- und Luftfahrtkrise gegründete - Gesellschaft Flyer.

Laut Branchenverband „European Business Aviation Association“ (EBAA) war 2020 das schlimmste Jahr in der Geschichte der zivilen Luftfahrt – auch für Anbieter von Flügen mit kleinen Geschäftsflugzeugen ...