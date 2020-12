Neuer Lockdown: Es geht ums Überleben

Nach der Ankündigung der Verschärfung der Corona-Maßnahmen in Luxemburg bereiten sich Geschäfte, Friseursalons und Co. auf die Schließung vor.

Nach der Ankündigung der Verschärfung der Corona-Maßnahmen in Luxemburg bereiten sich Geschäfte, Friseursalons und Co. auf die Schließung vor.

Von Nadia Di Pillo und Mara Bilo

Viele Geschäfte müssen schließen, die Regelung für die nächtliche Ausgangssperre wird strenger und Anfang Januar dürfen sich alle Schulen auf Homeschooling einstellen – was in vielen Ländern Europas schon seit vielen Wochen Alltag ist, kommt nun auch auf Luxemburg zu: Am 26 ...