(miz) - Wie die Gewerkschaft OGBL am Donnerstag in einem Schreiben mitteilt, haben OGBL und die Präsidenten von Natur&Ëmwelt am 13. Dezember 2017 einen neuen Kollektivvertrag unterzeichnet. Er hat eine Laufdauer von 24 Monaten und gilt vom 1. März 2017 bis zum 28. Februar 2019.



Im neuen Kollektivvertrag sind folgende Verbesserungen festgehalten worden:



- eine Aufwertung des Lohnpunktwertes von 5 Punkten in sämtlichen Laufbahnen ab dem 1. Januar 2018



- einen monatlichen Zusatz von 8 Lohnpunkten bei Bereitschaftsdienst



- die Einführung eines Sonderurlaubs von 24 Stunden pro Jahr für Arztbesuche

Zu den Hauptaktivitätsfeldern der beiden Organisationen - Natur&Ëmwelt a.s.b.l. und Natur&Ëmwelt Fondation Hëllef fir d'Natur - zählen unter anderem Naturschutzberatung, die Ausführung von Naturschutzprogrammen und die Umsetzung von Naturschutzmaßnahmen.



