Neuer Job mitten in der Krise

Trotz Pandemie stellen Unternehmen weiter ein – Personaler erzählen, worauf es ankommt, damit der Neustart klappt.

Die Arbeitslosigkeit in den Industriestaaten könnte sich durch die Pandemie nahezu verdoppeln, so erwartet es die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD). Was bedeutet das für die Jobsuche?



Der größte Arbeitgeber Luxemburgs ist mit 4.650 Mitarbeitern die Post-Gruppe. Das Unternehmen ist in den letzten zehn Jahren enorm gewachsen. Sind diese Zeiten vorbei bei der Nummer eins im Land?

Einstellungsstopp? Fehlanzeige

„Seit April 2020 hatten wir 150 neue Einstellungen“, sagt Claude Olinger ...