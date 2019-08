Neuer Hersteller für Kleinflugzeuge wirbt um luxemburgische Piloten

Mit der Panthera will der slowenische Flugzeughersteller Pipistrel ein Leichtflugzeug einer neuen Generation auf den Markt bringen. 360 Kilometer in der Stunde soll sie zurücklegen und fast 2 000 Kilometer am Stück fliegen. Im Rahmen der Benelux-Tour hatten Luxemburgs Privatpiloten die Möglichkeit, das Flugzeug auf Findel zu testen.