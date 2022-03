Wirtschaftsminister Franz Fayot konkretisiert die Pläne für einen Industrie- und Forschungscampus rund um Gesundheitstechnologien.

Personalisierte Medizin

Neuer Gesundheits-Campus entsteht in Esch/Alzette

Thomas KLEIN Wirtschaftsminister Franz Fayot konkretisiert die Pläne für einen Industrie- und Forschungscampus rund um Gesundheitstechnologien.

Der neue Luxemburger Campus für Gesundheitstechnologie soll in Esch/Alzette entstehen. Das kündigte Wirtschaftsminister Franz Fayot in dieser Woche im Rahmen eines Arbeitsbesuches beim deutschen Medizintechnikcluster in Erlangen an. Vorgesehen ist der Campus auf einer Fläche von knapp 2,4 Hektar zwischen dem House of BioHealth, dem künftigen SüdSpidol des CHEM und der Cité des Sciences in Belval. Die räumliche Nähe zwischen Forschung, Krankenhäusern und Unternehmen im Bereich der Medizin soll die Zusammenarbeit befördern.



Dieses groß angelegte Infrastrukturprojekt mit dem Namen „HEalth And Lifescience Innovation Campus“ (kurz: HE:AL Campus) soll vor allem Unternehmen anziehen, die in den Bereichen Medizinprodukte, In-vitro-Diagnostik und digitale Gesundheitstools tätig sind, schreibt das Ministerium in einer Pressemitteilung. Der Fokus auf den Gesundheitssektor gehört zur Strategie der Regierung, um die Luxemburger Wirtschaft weiter zu diversifizieren. Dabei stehen insbesondere Digitalisierung und Personalisierte Medizin im Vordergrund.

Start 2024

„Der HE:AL Campus soll 2024 starten, wird „phygital“ sein und zielt darauf ab, die physische Welt und die digitale Welt zu kombinieren, um die Benutzererfahrung seiner verschiedenen Bewohner und Akteure zu verbessern, indem er ihre Vernetzung sowie ihren Zugang zu Neuem fördert Dienstleistungen lokal und international“, so das Ministerium.



Aktuell umfasst der Gesundheitstechnologiesektor in Luxemburg nach Angaben des Ministeriums 136 Unternehmen und beschäftigt fast 1.900 Mitarbeiter. Die Delegation in Erlangen besuchte unter anderem den Hauptsitz von Siemens Healthineers, der eigenständig geführten Medizintechniksparte des deutschen Konzerns, die auch eine Niederlassung in Luxemburg hat. Das Unternehmen gilt als einer der Vorreiter in digitalen Lösungen für die Gesundheitsbranche. Ziel des Arbeitstreffens sei es daher auch gewesen, potenzielle Wege für die Zusammenarbeit zwischen Siemens Healthineers und dem luxemburgischen Gesundheitstechnologie-Ökosystem zu besprechen, schreibt das Ministerium.

