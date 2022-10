Jeremy Hunt will fast alle vom Vorgänger erst im September angekündigten Steuersenkungen wieder rückgängig machen.

Kehrtwende in Großbritannien

Neuer Finanzminister krempelt wieder alles um

(AFP) - Der neue britische Finanzminister Jeremy Hunt kündigte am Montag an, „fast alle“ der im letzten Monat angekündigten Steuersenkungen rückgängig zu machen. Dies war eine demütigende Niederlage für die Premierministerin Liz Truss, deren Tage in der Downing Street gezählt zu sein scheinen.

Hunt, der am Freitag nach dem Fiasko des „Wachstumsplans“ seines Vorgängers Kwasi Kwarteng im Eilverfahren ernannt worden war, betonte am Montag in einer Fernsehansprache, dass die Priorität der Regierung nun darin bestehe, „Stabilität“ wiederherzustellen. Angesichts des dramatischen Anstiegs der Energiepreise müsse die Unterstützung für die Haushalte auf Dauer begrenzt werden.

Vorgänger hat Märkte in Unruhe gestürzt

Der Schatzkanzler zog die Präsentation der Grundzüge des mittelfristigen Haushaltsentwurfs vor, der am 31. Oktober in seiner Gesamtheit vorgelegt werden soll, und versuchte damit, die Märkte zu beruhigen. Die Märkte waren in Aufruhr, nachdem Kwasi Kwarteng Ende September Pläne für massive Steuersenkungen und eine massive Unterstützung für Energierechnungen vorgelegt hatte.

Da sie nicht vollständig beziffert waren und durch Kredite finanziert werden sollten, hatten sie die Befürchtung geweckt, dass die öffentlichen Finanzen aus dem Ruder laufen würden. Das Pfund war auf ein historisches Rekordtief gefallen und die Zinssätze für langfristige Staatsanleihen waren in die Höhe geschnellt. Die Pensionsfonds, die einen großen Teil dieser Wertpapiere halten, wurden dadurch geschwächt.

Infolgedessen stiegen auch die Kreditzinsen für Haushalte und Unternehmen, die sich bereits in einer Rezession befanden. Die Bank of England musste eingreifen, um zu verhindern, dass sich die Situation zu einer Finanzkrise ausweitete, und der Internationale Währungsfonds (IWF) forderte Downing Street auf, die Situation zu korrigieren.

Wo ist die Premierministerin?

Hunt warnte, dass weitere „schwierige Entscheidungen“ in Bezug auf Regierungsausgaben und Steuern folgen würden, da er nun das Sagen zu haben schien, nachdem Liz Truss gezwungen worden war, der Zerschlagung ihres Programms beizuwohnen. Um Fragen nach ihrer Autorität zu schüren, schickte sie die für die Beziehungen zum Parlament zuständige Ministerin Penny Mordaunt los, um dem Oppositionsführer Keir Starmer im Unterhaus zu antworten, was von den Labour-Abgeordneten mit Gelächter quittiert wurde.

Politische Chaostage in London: Steht Liz Truss vor dem Aus? Gut drei Monate nach dem erzwungenen Rücktritt Boris Johnsons bahnt sich womöglich schon der nächste Wechsel in der Londoner Downing Street an.

„Wo ist die Premierministerin? Sie versteckt sich und weicht Fragen aus, weil sie Angst vor ihrem eigenen Schatten hat“, sagte Starmer. Die Umfragewerte sind katastrophal und mehrere Abgeordnete haben öffentlich erklärt, dass die vierte Premierministerin des Vereinigten Königreichs seit dem Brexit-Referendum 2016 gehen müsse. Mit nur 40 Tagen im Amt läuft sie Gefahr, die Premierministerin mit der kürzesten Amtszeit zu werden, die es je auf der anderen Seite des Ärmelkanals gegeben hat.

„Truss kann das nicht überleben. Hunt ist jetzt der Kapitän des Schiffes“, sagte Neil Wilson, Finanzanalyst bei Market.com. Das Pfund stieg am frühen Nachmittag um 2 Prozent auf 1,14 USD und die Rendite der 30-jährigen Anleihen fiel auf 4,34 Prozent, was eine unmittelbare Entspannung an den Märkten signalisierte.

Über neuen Ansatz nachdenken

Unter den Ankündigungen vom Montag wird „die größte Ausgabe“, die Deckelung der Energierechnungen für alle Haushalte, eine „Vorzeigemaßnahme, um Millionen von Menschen durch einen harten Winter zu helfen“, schließlich nur bis April und nicht mehr für zwei Jahre gelten. Für die Zeit danach werde das Finanzministerium über einen neuen Ansatz nachdenken, der „für den Steuerzahler billiger“ sei und gleichzeitig „die Bedürftigsten“ schütze, sagte Hunt.

In der langen Liste der Steuersenkungen, die in den Papierkorb wandern, zählte Hunt die geplanten zollfreien Einkaufszentren (Duty-free) für Nichtansässige und die Senkung des Steuersatzes für Dividenden auf. Eine Senkung des Einkommenssteuersatzes für wohlhabende Personen wurde bereits aufgegeben und eine unter Boris Johnson geplante Erhöhung der Körperschaftssteuer wird nun doch stattfinden. Die Senkung der Steuer auf Immobiliengeschäfte und die Streichung einer Abgabe zur Finanzierung des Gesundheitswesens werden jedoch beibehalten.

Alle diese Steuermaßnahmen zusammengenommen „werden etwa 32 Milliarden Pfund pro Jahr einbringen“, sagte Hunt. Diese Ankündigungen „werden nicht ausreichen, um die Löcher in den Haushaltsplänen der Regierung zu stopfen“ oder „die Schäden der letzten Wochen zu beheben“, warnte indes die Denkfabrik IFS.

