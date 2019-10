Neuer BIL-Eigentümer „eröffnet neue Märkte“

Negativzinsen: Beim Geschäft mit Privatleuten muss über Alternativen nachgedacht werden, so Bankchef Marcel Leyers.

Letztes Jahr erhielt die Banque Internationale à Luxembourg (BIL) einen neuen Eigentümer und im Sommer dieses Jahres mit Marcel Leyers (57) einen neuen Chef. Leyers ist ein BIL-Urgestein, wenn man so will. Seit 1983, also fast sein gesamtes Berufsleben, verbrachte er bei dem luxemburgischen Finanzinstitut.

Marcel Leyers, seit Juli 2018 ist der chinesische Konzern Legend Holdings Mehrheitseigner der BIL. Hat sich mit dem neuen Eigentümer die Strategie der Bank geändert?

Wir hatten ja eine mittelfristige Strategie „BIL 2020“ und waren deswegen eh dabei, eine neue Strategie für die nächsten fünf Jahre auszuarbeiten ...