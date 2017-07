(dpa/ml) - In der Liga der größten Unternehmen der Welt lassen die USA Europa und den Rest der Welt nach Börsenwert immer weiter hinter sich. Unter den 100 wertvollsten Firmen der Welt befinden sich - Stand März dieses Jahres - 55 US-Konzerne und nur 22 europäische. Aufgeholt hat hingegen China, das elf Mega-Konzerne beisteuert. Der Internetriese Tencent und der Versandhändler Alibaba könnten künftig die US-Dominanz auf den ersten zehn Plätzen brechen, Das zeigt eine Studie der Beratungsgesellschaft Price Waterhouse Coopers (PwC).



Mit einem geschätzten Marktwert von 754 Milliarden US-Dollar bleibt Apple zum sechsten Mal in Folge das wertvollste Unternehmen der Welt und hat den Börsenwert allein im Vergleich zum Vorjahr um 25 Prozent gesteigert - ähnlich wie Facebook. Danach folgen Alphabet (u.a. Google Inc.) und Microsoft. Die zehn teuersten Firmen der Welt sind zudem allein in US-Hand.

Die teuersten Unternehmen und ihre Branchen:

Apple (Technologie): 754 Milliarden US-Dollar - USA Alphabet (u.a. Google Inc.): 579 Milliarden US-Dollar - USA Microsoft (Technologie): 509 Milliarden US-Dollar -USA Amazon (Konsumgüter): 423 Milliarden US-Dollar - USA Berkshire Hathaway (Finanzen): 411 Milliarden US-Dollar - USA Facebook (Technologie): 411 Milliarden US-Dollar - USA Exxon Mobil (Öl&Gas): 340 Milliarden US-Dollar - USA Johnson&Johnson (Pharma/Konsumgüter): 338 Milliarden US-Dollar - USA JP Morgan Chase (Finanzen): 314 Milliarden US-Dollar - USA Wells Fargo (Finanzen): 279 Milliarden US-Dollar - USA



Insgesamt ist der Wert der 100 größten Konzerne gemessen am Vorjahr um zwölf Prozent auf den Rekordwert von 17,4 Billionen US-Dollar (15,2 Bio Euro) gestiegen. In Europa stellt Großbritannien mit 7 Konzernen unter den Top 100 die meisten Schwergewichte vor Deutschland und Frankreich (je 4).