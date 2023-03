Die Anlagemöglichkeiten des Fonds sind vielfältiger als die seines Vorgängers

Neue Version des Zukunftsfonds aufgelegt

(jcw)- Gemeinsam mit der Entwicklungsgesellschaft SNCI und dem Europäischen Investmentfonds (EIF) haben die Luxemburger Finanz- und Wirtschaftsministerien am Freitag eine zweite Version des „Luxembourg Future Fonds“ aufgelegt.

Geplant sind Investitionen in Höhe von 200 Millionen Euro. Der Fonds verfolgt wie sein Vorgänger das Ziel, die Diversifikation der Luxemburger Wirtschaft voranzutreiben. Bei diesem Vorhaben steht das Thema Nachhaltigkeit im Fokus. Visiert werden zum Beispiel Innovationen in Sektoren wie Klimatechnologien, Fintech, Cybersicherheit, Energieresilienz, Biowissenschaften, Medizin oder neuen Raumfahrttechnologien. Das Anlagespektrum des Fonds hat sich gegenüber dem Zukunftsfonds 1, der darauf abzielte, innovative Unternehmen nach Luxemburg zu holen, erweitert.

So berücksichtigt der Fonds bei seinen Anlagen Investmentfonds und Unternehmen mit einer Präsenz in Luxemburg, ausgereifte innovative Businessmodelle durch hybride Kapitalbeteiligungen („debt - equity“) und länger existierende Firmen die sich in einem komplexen und unsicheren Umfeld bewegen. Die geschäftsführende Direktorin des Europäischen Investment Marjut Falkstedt sagte, die Ausweitung des Anwendungsbereichs auf hybride Kapitalbeteiligungen zusätzlich zum Risikokapital würde dazu beitragen, den Finanzierungsbedarf innovativer Unternehmen zu decken, die einen Mehrwert für Luxemburg und strategische Sektoren der europäischen Wirtschaft schaffen können.





