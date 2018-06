Neue Streiks bei Air France angekündigt

Der Streik im Pflegesektor weitet sich aus: Nachdem zunächst das Pflegehaus "An de Wisen" in Bettemburg betroffen war, folgt am Donnerstag der "Parc du troisième âge" in Bartringen, anschließend die "Seniorie Saint-Joseph" in Petingen. Nun äußern sich die Arbeitgeber.