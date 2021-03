In Belgien ist Protection Unit eine der führenden Unternehmen im Bereich der Bewachung und der privaten Sicherheit.

Neue Sicherheitsfirma eröffnet Filiale in Luxemburg

Das belgische Sicherheitsunternehmen Protection Unit eröffnet eine Filiale in Luxemburg. Das meldet das Unternehmen am Donnerstag in einer Pressemitteilung.

In Belgien ist die Protection Unit-Gruppe eine der führenden Unternehmen im Bereich der Bewachung und der privaten Sicherheit. Das Unternehmen lässt sich nun in Luxemburg nieder und verfolgt das Ziel, „qualitativ hochwertige Lösungen zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten“. Für die belgische Gruppe spiele der luxemburgische Markt im Hinblick auf ihre internationale Entwicklung eine wichtige Rolle.

Mit dem Kauf der Fact Group im Jahr 2019 hat sich Protection Unit in Belgien weiterentwickelt. „Mit der Übernahme der Tochtergesellschaft Fact Security Luxemburg stehen uns nun die Mittel bereit, um in Luxemburg weiter zu expandieren“, heißt es in der Mitteilung. Die Gruppe habe sich das Ziel gesetzt, „frischen Wind in den Sektor zu bringen“.



