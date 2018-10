Damit Fahrer in ganz Europa den richtigen Sprit tanken, gibt es ab dem 12. Oktober an allen Tankstellen in der Europäischen Union einheitliche Bezeichnungen für Kraftstoffe.

Neue Kennzeichnungen für Benzin, Diesel und Co.

Wer bereits einmal ein geliehenes Fahrzeug nachtanken musste, kennt es vielleicht: Einen kurzen Moment steht man etwas verwirrt an der Zapfsäule und rätselt, welcher Kraftstoff den nun der Richtige ist.



Und auch Reisende finden an ausländischen Tankstellen nicht immer auf Anhieb die richtige Kraftstoffsorte - diese Meinung vertritt zumindest die Europäische Kommission und hat deshalb eine neue Richtlinie für einheitliche Kraftstoffkennzeichnungen an Tankstellen eingeführt. Die Regelung tritt ab dem 12. Oktober in Kraft, auch in Luxemburg.



Kreise, Quadrate und Rauten an Tankstellen



Benzin, Diesel und Co. haben dann in allen EU-Ländern die gleichen Namen und Kennzeichnungen: Benzin erkennt man in Zukunft an einem Kreis, Diesel an einem Quadrat und Autogas an einer Raute. Die neuen Symbole befinden sich an den Zapfpistolen- und Säulen an Tankstellen, sowie in den Bedienungsanleitungen und auf den Tankdeckeln der Fahrzeuge. Stimmt das Symbol an der Tanksäule mit dem am Tankdeckel des Autos überein, kann das Fahrzeug bedenkenlos mit Treibstoff versorgt werden.



In den Kreisen, Quadraten und Rauten stehen Buchstaben und Zahlen; sie informieren über die Kraftstoffsorte. Ein Beispiel: E5 in einem Kreis steht für Benzin mit maximal 5 Prozent Ethanol-Gehalt. Der Höchstgehalt an Bioethanol ist also nicht höher als fünf Prozent. Da es ab dem 1. Januar 2019 auch Biokraftstoff mit zehn Prozent Ethanol gibt, wird die umrundete Kennzeichnung E10 ebenfalls eingeführt. Mancher Autofahrer wird dann Acht geben müssen, denn nicht jedes Fahrzeug verträgt so viel Ethanol. Das quadratische B7 wird in Zukunft für Diesel mit maximal sieben Prozent Biodiesel stehen.



Praktischer Zusatz



Was in einem ersten Moment verwirrend klingt, ist für Romain Hoffmann, Direktor vom Groupement Pétrolier Luxembourgeois (GPL) eine "gute Sache". Das vor allem, weil die Leute immer mehr reisen: "An einer Tankstelle in Polen steht nicht 'Benzin' oder 'Diesel' an der Zapfsäule. Ein Tourist aus Spanien oder Italien weiß dann nicht, was er tanken soll. Selbst in Luxemburg sind die einen Zapfsäulen mit 'Essence' und andere mit 'Benzin' beschriftet."



An einigen Tankstellen kleben die neuen Bezeichnungen bereits an den Zapfsäulen, hier in Merl in Luxemburg-Stadt. Foto: Groupement Pétrolier Luxembourgeois

Die neuen Kennzeichnungen werden die alten nicht ersetzen, sondern sind ein Zusatz zu den gängigen Beschriftungen: "Es wird sich also gar nicht großartig was verändern", erklärt Romain Hoffmann. An einigen Tankstellen in Luxemburg kleben die neuen Bezeichnungen bereits auf den Zapfsäulen; bis zum 12. Oktober sollen sie dann überall angebracht werden.