Solidaritéitspak

Neue Hilfsmaßnahme für Luxemburger Unternehmen

Staat garantiert für Bankdarlehen bis zu 500 Millionen Euro für Betriebe, die unter den hohen Rohstoff- und Energiepreisen leiden.

(MeM) – Finanzministerin Yuriko Backes und die Vertreter der Banken BCEE, BIL, BGL BNP Paribas, Banque de Luxembourg, Raiffeisen und ING unterzeichneten am Mittwoch eine Vereinbarung, die im März im Rahmen des „Solidaritéitspak“ angekündigt wurde.

Damit soll den Liquiditätsbedarf der von den Folgen des Krieges in der Ukraine, dem Anstieg der Rohstoff- und Energiepreise betroffenen Unternehmen geholfen werden, indem sichergestellt wird, dass die Banken weiterhin Kredite an die Realwirtschaft vergeben. „Die Regelung ist an ein Modell angelehnt, das sich bereits während der Covid-19-Krise bewährt hat“, teilt das Finanzministerium dazu mit.

Im Rahmen der Regelung können Unternehmen aller Größen neue Kredite mit einer Laufzeit von bis zu sechs Jahren erhalten, die entweder 15 Prozent des durchschnittlichen Jahresumsatzes des Unternehmens in den letzten drei Jahren oder 50 Prozent der Energiekosten des Unternehmens in einem Zeitraum von zwölf Monaten betragen können. Der Staat garantiert 90 Prozent des Nominalbetrags der gewährten Kredite, und zwar bis zu einer Höhe von 500 Millionen Euro.

